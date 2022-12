Ecco svelati i migliori panettoni da acquistare per Natale e festività secondo la famosa ricerca

Quasi tutti gli italiani per Natale amano mangiare un dolce celebrativo. Chi ama il panettone dovrebbe conoscere i 3 migliori prodotti reperibili sul mercato secondo l’associazione di consumatori Altroconsumo. Ecco quali sono e alcuni trucchi per riconoscerne la bontà.

Se è vero che i prodotti artigianali hanno tendenzialmente una qualità pregiata, non è detto che un prodotto industriale debba sfigurare. Anzi, ci sorprenderà sapere che è possibile trovare panettoni squisiti per pochi euro. È ovvio che dobbiamo sapere cosa guardare, visto che per giudicare la bontà di un prodotto non possiamo affidarci esclusivamente al prezzo riportato. Infatti il prezzo di un prodotto è influenzato da molti elementi, tra i quali rientra anche l’affidabilità del marchio e la presentazione grafica.

Quindi per imparare a distinguere buoni prodotti possiamo sviluppare qualche metodo. Per esempio, spesso il colore degli ingredienti è un buon indicatore. Il colore giallo intenso della pasta indica la presenza importante di tuorlo d’uovo, che è un aspetto positivo per il sapore. Allo stesso modo il colore uniforme della crosta e la mancanza di bruciature indica cura nelle procedure di cottura. Inoltre, i canditi morbidi e saporiti sono un evidente indice di freschezza. Gli alveoli della pasta dovrebbero essere irregolari e grandi, mentre la forma della cupola non dovrebbe uscire troppo dalla carta di avvolgimento. Così ecco svelati i migliori panettoni da acquistare per Natale con cui faremo un figurone.

Reperibili presso i supermercati

Il test effettuato da Altroconsumo ha avuto come punti di riferimento dei criteri estetici, oggettivi e di degustazione. In sintesi, sono stati valutati elementi quali la presenza di lieviti o muffe, la quantità stimata o indicata di uvetta, canditi, tuorlo e burro, ma anche la completezza dell’etichetta ed la piacevolezza del sapore finale secondo degli esperti. I panettoni partecipanti erano 11 marchi normalmente reperibili presso la grande distribuzione.

I primi 3 prodotti si avvicinano di punteggio, risultando prodotti qualificati come ottimi per gli alti standard indicati. Il terzo arrivato risulta il Panettone “Le tre Marie, il Panettone Milanese”. Con un prezzo medio di 12,89 euro a confezione ha ottenuto la massima valutazione sulla presentazione e un punteggio globale di 70 punti. Ha dimostrato una grande validità anche sugli altri standard considerati.

Con lo stesso punteggio, ma con un prezzo più conveniente, ecco il Panettone classico Le Grazie di Esselunga. Impressionante è il prezzo proposto, ovvero 4,99 euro per un prodotto da 1 kg. Un punteggio dovuto alle ottime valutazioni relative alle prove di laboratorio indicanti sia la presenza di muffe che la capacità di conservazione che la presenza di tuorli. Il sapore è meno entusiasmante rispetto ad altri prodotti per gli assaggiatori, ma la qualità del prodotto è complessivamente ottima.

Ed ecco infine il panettone “Vergani il Panettone di Milano”, che con un punteggio appena superiore di 71 punti risulta complessivamente il miglior panettone. Il prezzo di vendita è di 14,90 euro a confezione. Agli ottimi risultati di laboratorio si uniscono le buone valutazioni riguardanti piacevolezza in bocca, aspetto e presentazione in generale.

