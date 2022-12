Al via la seconda edizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese

Al via la seconda edizione del bando-proiezionidiborsa.it

Per alcune tipologie di imprese le conseguenze legate al Covid sono state più incisive di altre. Per questo sono arrivati incentivi, aiuti e sostegni economici vari al fine di ristorare gli imprenditori che hanno perso più soldi di altri.

In quest’ambito s’inserisce la II edizione del Bando Parchi della Regione Lazio, le cui domande si potranno presentare fino al 19 gennaio 2023. Vediamo chi vi può accedere.

Anticipiamo inoltre che si tratta di contributi a fondo perduto (cfp) legati ad alcuni criteri indicati nel bando. Vediamo quali, dunque al via la seconda edizione del bando per la concessione di contributi per le imprese che adesso vedremo.

A chi si rivolge il bando che eroga contributi a fondo perduto

La nuova iniziativa messa a punto dalla Regione e la CCIA di Roma stanzia risorse per quasi 2 milioni di euro (1.989.563,68 euro). In particolare possono accedervi i soggetti costituiti in forma di impresa la cui attività è riconducile ad una delle seguenti classi:

Parco tematico o parco divertimento , operanti in sede stabile e permanenti e in possesso delle relative licenze;

, operanti in sede stabile e permanenti e in possesso delle relative licenze; Parco geologico , secondo la definizione fornita dall’UNESCO;

, secondo la definizione fornita dall’UNESCO; Giardino zoologico, acquari inclusi, abilitati all’esercizio delle relative attività.

In tutti i casi, inoltre, la sede ospitante una delle attività di cui sopra deve ricadere nel perimetro della Regione Lazio.

Al via la seconda edizione del bando per la concessione di contributi per alcune imprese nella Regione Lazio

Come detto gli aiuti sono concessi sotto forma di cfp. Con essi si cerca di ristorare le perdite subite dagli aventi diritto, senza obbligo di rendicontazione, nel limite della perdita di ricavi subiti nel 2020 rispetto al 2019. Inoltre si fa salvo anche il massimale del de minimis.

I contributi vengono concessi a chi ha tutti i requisiti di cui al bando ed ha subito nel 2020 un crollo dei ricavi almeno pari al 30% rispetto all’anno prima. Tutte le domande ritenute ammissibili parteciperanno al riparto finale delle somme disponibili.

Infine va detto che alla seconda edizione possono partecipare anche le imprese che hanno preso parte alla prima. In tal caso il totale della perdita ricavi subiti verrà decurtata dell’importo già ricevuto nel corso del precedente ristoro.

Come ed entro quando si presentano le domande?

Sul portale istituzionale è presente il modulo di domanda già predisposto. Esso va firmato digitalmente ed inoltrato online, insieme ai dovuti allegati, una volta compilato. Peraltro va specificato che la mancata firma digitale sulla domanda è causa di esclusione della stessa ai contributi. Né, peraltro, può successivamente sanarsi.

L’invio deve avvenire entro le 14 del 5 gennaio attraverso lo sportello “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere.

Per tutti gli eventuali dettagli si consiglia al Lettore interessato di consultare integralmente il bando.