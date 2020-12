Ecco svelati i 5 ortaggi che i gatti possono mangiare senza avere problemi di digestione 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È molto importante prendersi cura dei nostri animali domestici quando decidiamo di adottarne uno. Dobbiamo fare molta attenzione a tutto ciò di cui ha bisogno e al suo stato di salute. Per fare questo, il primo passo è curare la sua alimentazione che sia più la sana possibile.

Per avere chiarimenti ed essere sicuri che ciò che diamo da mangiare al nostro piccolo amico peloso sia adatto al suo stomaco, è sempre consigliato rivolgersi al proprio veterinario.

C’è chi decide di nutrire il proprio gatto con prodotti commerciali, quali ad esempio i croccantini.

Chi invece, avendo più tempo e voglia, decide di cibarlo con pietanze cucinate in casa.

Tutti sanno che i gatti sono animali prevalentemente carnivori. Inoltre avendo un intestino piuttosto corto ed essendo lenti nell’assimilare alcuni cibi, non sopportano perfettamente tutti gli alimenti che compongono le nostre diete.

Ecco perciò svelati i 5 ortaggi che i gatti possono mangiare senza avere problemi di digestione.

Zucchine, barbabietola e piselli

Le zucchine, ad esempio, ricche di vitamina A e vitamina C e possedendo al loro interno molte molecole d’acqua, presentano più effetti benefici. Riescono infatti a migliorare l’aspetto della pelle, rallentano l’invecchiamento, rafforzano i muscoli, le ossa e le articolazioni del nostro micio.

Anche la barbabietola è un ortaggio che il nostro gatto assimila bene. Essendo però molto ricca di glucosio è sempre meglio concedergliela in poche quantità. Non più di una volta a settimana, raccomandano gli esperti. La barbabietola aiuta a combattere disturbi che riguardano le arterie e in generale problemi cardiaci.

I piselli, invece, sono ricchi di vitamina A e vitamina C. Ma soprattutto, sono molto ricchi di fibre e pertanto sono molto buoni per risolvere disturbi intestinali e digestivi.

Carote e bietole

Anche le carote non sono assolutamente da sottovalutare, essendo ricche di vitamina A. Intervengono soprattutto nei disturbi dovuti alla vista. Inoltre, essendo povere di grassi, sono ottime per la dieta dei gatti con qualche chilo in più.

E infine, non dimentichiamoci delle bietole che con le loro proprietà intervengono sul sistema immunitario, rafforzandolo notevolmente.

