Gossip Girl è la serie televisiva dei giovani per eccellenza.

New York, i grattacieli, l’Upper East Side, la moda, la ricchezza e il lusso sfrenati. Insomma, chi non ha mai desiderato di poter vivere una simile esperienza e trovarsi nei panni di Blair Waldorf?

Ma siamo sicuri che seguire una serie TV apparentemente innocua non abbia in realtà condizionato la nostra intera esistenza?

Vediamo un po’ perché Gossip Girl ha influenzato la nostra vita.

Aspettative altissime

Eh sì, quegli abiti stupendi e costosi facevano gola ad ogni adolescente incollata (e incollato) allo schermo della televisione. Tuttavia, la speranza di avere una sola stanza per le scarpe ed una per i vestiti non è sicuramente abbordabile per le persone normali.

Macchine lussuose, feste da urlo, capelli e make-up perfetti ci hanno illusi che anche noi comuni mortali potessimo un giorno vivere quella realtà.

L’infinita passione

Gossip Girl non è solo ricchezza materiale, ma anche sentimenti di amicizia e di amore che ogni giovane sogna.

Quante donne hanno desiderato un Chuck Bass che vola a Parigi solo per comprare i Macarons tanto amati dalla sua compagna. E quanti uomini hanno desiderato una donna come la splendida Serena Van Der Woodsen dalla chioma bionda e un’eleganza da fare invidia.

L’amore passionale tra le coppie, oltre all’amicizia spesso travagliata tra i protagonisti, hanno fatto di Gossip Girl la serie più amata degli anni 2000. Così amata da essere replicata infinite volte non solo nelle reti nazionali ma anche recentemente su Netflix.

Perché Gossip Girl ha influenzato la nostra vita creando tanta illusione

Il problema per le persone normali sorge crescendo.

Quando si cresce si capisce che quella che ci ha accompagnati per anni e anni è solo una serie.

Nonostante sapessimo sin dalla prima puntata che non avremmo mai vissuto nell’Upper East Side, in fondo un po’ ci abbiamo sperato. Fantasia e illusione spesso camminano a braccetto e diventa difficile separarle.

Ma non demordiamo dopo aver scoperto perché Gossip Girl ha influenzato la nostra vita.

Non siamo certamente Chuck e Blair in limousine per andare al ristorante più caro della città. Forse però la nostra auto utilitaria e la nostra casetta pagata con tanti sacrifici non sono proprio da buttare. In fondo non è così male essere normali.