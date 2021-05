Pomodori, zucchine e peperoni sono ortaggi presenti in tutti gli orti da sempre. A fare la differenza è l’abilità con cui il contadino porta a casa pomodori succosi o peperoni di dimensioni enormi. Ogni agricoltore ha un po’ le sue regole e i suoi misteri, che tramanda di generazione in generazione. Ecco svelati gli eccezionali trucchi che i contadini custodiscono gelosamente per fare invidia all’orto del vicino e che garantiranno un raccolto infallibile.

Come avere zucchine invidiabili

Per raccogliere zucchine perfette nell’aspetto e nel gusto basta prestare la giusta attenzione sin dal momento della prima crescita. Quando la zucchina è ancora molto piccola essa non possiede ancora dei fiori maschi capaci d’impollinare la zucchina.

Come molti coltivatori sapranno il risultato è che le primissime zucchine nate dalla pianta diventeranno gialle e seccheranno nel giro di poco tempo. Il suggerimento è allora quello di eliminare le prime 3 o 4 zucchine di prima nascita. Questo serve a evitare che esse sottraggano forza alla pianta senza però generare nulla. Continuare così fino alla comparsa dei fiori maschi.

Come raccogliere pomodori rossi e succosi

Ecco svelati gli eccezionali trucchi che i contadini custodiscono gelosamente per fare invidia all’orto del vicino anche per i pomodori. Infatti per avere pomodori succosi e maturi occorre prestare attenzione alla fase dell’interro. Quando è il momento di piantare la piantina di pomodoro occorre praticare un solco e riempirlo di fertilizzante.

Tuttavia non bisogna riempire di fertilizzante tutta la buca, ma lasciarne una terza parte mancante. Quando a giugno verrà il momento del rincalzo della pianta di pomodoro sarà possibile aggiungere il resto del fertilizzante. Anche i pomodori più verdi e piccolini diventeranno nei prossimi mesi maturi e rosso vivo.

Il segreto per peperoni enormi

Per avere peperoni colorati e giganti è fondamentale “sfemminellare” il peperone. La sfemminellatura è un’attività che serve a rimuovere le parti improduttive di un ortaggio. Basta osservare la pianta di peperoni e notare che essa possiede un ramo principale da cui partono poi dei rami laterali detti “ascelle”.

Nel punto di giuntura tra il gusto principale e ogni ascella nascono piccoli rametti insignificanti e improduttivi, detti femminelle. Esse sottraggono inutili energie alla pianta e lo stesso accade anche con i pomodori. Eliminando tutte le femminelle la pianta avrà tutta la forza necessaria per far crescere gustosi peperoni.

