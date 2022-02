Ecco quanto varieranno pensioni e reddito di cittadinanza in base all’ISEE nei prossimi mesi

In Italia vi sono molte misure di carattere assistenziale. Spesso queste misure possono sommarsi oppure riguardare più membri di uno stesso nucleo familiare. Non è sempre, dunque, molto chiara la loro relazione. Nel senso che se si accede ad una misura non è detto ne sia preclusa un’altra. Se un membro del nucleo familiare ha diritto ad un certo tipo di sostegno economico, questo potrebbe precludere l’accesso ad altri tipi di aiuti statali.

Proprio a chiarire i rapporti tra pensioni e reddito di cittadinanza è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 548/2022. L’INPS ricorda che l’attribuzione del reddito di cittadinanza si calcola partendo dal reddito familiare secondo quanto previsto dalla legge 26/2019. Ed in particolare il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali sulla cui base è calcolato l’ISEE. Ed include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in caso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Sono, invece, escluse le prestazione sottoposte alla prova dei mezzi come l’indennità di accompagnamento.

La circolare 548/2022 dell’INPS

Per calcolare il reddito familiare fino ad oggi l’INPS ha considerato il valore di tutta una serie di misure assistenziali ricevute dal nucleo familiare. In particolare si comprende:

Carta Acquisiti Ordinaria e relativi Fondi Speciali

Assegno di maternità dei Comuni

Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

Pensione sociale e assegno sociale

Prestazioni degli enti voce A1.04.

L’INPS prosegue, spiegando nel messaggio, che in base al parere favorevole del Ministero del Lavoro, occorrerà aggiornare questa lista. Ecco allora come varieranno pensioni e reddito di cittadinanza in base a questa integrazione della lista sulla cui base calcolare l’ISEE familiare. Ed infatti l’INPS spiega che per calcolare l’ISEE dal mese di gennaio 2022 verranno considerate anche altre misure assistenziali. Le maggiorazioni dell’assegno sociale, la maggiorazione dell’aumento della pensione sociale, la maggiorazione sociale, importo aggiuntivo previsto per integrare il trattamento pensionistico minimo. Ed infine la quattordicesima mensilità pensionistica.

Ecco quanto varieranno pensioni e reddito di cittadinanza in base all’ISEE nei prossimi mesi

Per via di questo ricalcolo appunto da gennaio 2022 il reddito di cittadinanza corrisposto ad un membro del nucleo familiare potrebbe subire delle variazioni. Se, infatti, l’ISEE ricalcolato con questi parametri dovesse superare determinate soglie il reddito di cittadinanza potrebbe essere ridotto o addirittura del tutto eliminato. Dunque, attenzione se nel nucleo familiare vi sono soggetti che percepisco il reddito di cittadinanza ed altri l’assegno sociale, la quattordicesima mensilità sulla pensione o ancora la maggiorazione della pensione minima. Perché in questi casi sicuramente si provvederà al ricalcolo dell’ISEE e all’adeguamento delle misure assistenziali.