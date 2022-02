Non sono tantissimi gli ingredienti che si prestano a diversi metodi di cottura senza perdere mai qualità e gusto. In questo caso, si tratta di una radice che ricorda molto, nel gusto e nella forma, la comunissima carota. Da trasformare in purè o croccante al forno, la pastinaca è una radice davvero molto interessante.

Tra le numerose proprietà nutrizionali della pastinaca vi sarebbero una protezione della salute cardiovascolare e un buon apporto di fibre per l’intestino, ma il vero vantaggio del cucinarla consiste nella sua versatilità, perché la pastinaca somiglia moltissimo alla carota, ma è più bianca e più dolce.

I metodi di cottura sono tanti, ma la pastinaca ha il pregio di non perdere il suo sapore inconfondibile.

Come cucinare la pastinaca per farne esplodere il gusto

Tra le ricette al forno che prevedono come protagonista quest’ortaggio è possibile trovare la pastinaca al forno con patate. Basterà ridurre entrambe in cubetti e insaporirle con olio, sale e pepe. Il vero tocco da chef per tirare fuori tutto il gusto della pastinaca è insaporirla con il miele di acacia.

È possibile, poi, preparare la pastinaca direttamente in padella e con le carote cucinando una dadolata al curry. Anche in questo caso occorrerà tagliare le 2 verdure della stessa dimensione e insaporirle in padella con curry o con le spezie preferite.

Sempre con curry e pastinaca è possibile anche preparare un’ottima vellutata, da servire calda a tavola in abbinamento a deliziosi crostini tostati al forno.

Favorirebbe il transito intestinale questo dolce ortaggio cugino delle carote da preparare al forno o bollito ma anche in padella

Il percorso di proposte culinarie prosegue con il soufflé di pastinaca, anch’esso al forno. Per insaporirlo occorrerà utilizzare pepe nero, noce moscata, cumino e nocciole tritate e cuocere tutto a puntino direttamente in forno.

Per chi intendesse cucinare la pastinaca bollita, il consiglio è di farlo con tutta la buccia per evitare la dispersione dei nutrienti. In genere occorrono tra i 15 e i 20 minuti per ottenere una perfetta bollitura, ma molto dipende dalla grandezza della radice.

E poi la zuppa con carote e pastinaca all’arancia e zenzero, gli gnocchi di pastinaca e, anche per i più piccoli, le chips di pastinaca.

Ebbene, favorirebbe il transito intestinale questo dolce ortaggio invernale, ma è anche un grande concentrato di gusto per tutte queste ragioni.

Lettura consigliata

Accogliamo l’anno della Tigre con questi morbidi panini cinesi profumati da farcire con cavolo cappuccio e carne