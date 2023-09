Ecco quanto si spende per prendere un drink nei locali con le terrazze più belle di Milano

A Milano sono molti i locali dove sorseggiare un drink da una terrazza che domina la città. Ecco quanto costa prendere un aperitivo da uno dei tanti rooftop bar che offrono una vista mozzafiato sulla città.

La ricerca di un’esperienza unica e indimenticabile, allora dovete sorseggiare un drink su una delle tante terrazze bar di Milano. Questi locali, situati sui tetti degli edifici più belli e suggestivi della città, offrono una vista mozzafiato sul panorama urbano. Ma quanto si spende per un aperitivo a Milano in locali con terrazza con vista sulla città? E quali sono i migliori indirizzi da provare?

Cosa sono esattamente i rooftop bar?

I rooftop bar sono locali che si trovano sui tetti degli edifici, spesso alberghi o palazzi storici, che offrono una vista panoramica sulla città. Sono il luogo perfetto per chi vuole vivere un’esperienza esclusiva e romantica. Sono indicati anche per chi vuole divertirsi con gli amici in un’atmosfera glamour e trendy.

I rooftop bar di Milano sono aperti tutto l’anno, ma sono particolarmente affascinanti in primavera e in estate. Sono una esperienza da vivere anche in autunno nelle belle giornate, quando si può godere del clima mite o in caso la terrazza sia riparata. Alcuni di questi locali hanno anche una piscina o una jacuzzi, per rendere ancora più piacevole il relax.

Ecco quanto si spende per a Milano per un aperitivo in terrazza

L’aperitivo è una tradizione tipicamente milanese, che consiste nel bere qualcosa accompagnato da stuzzichini salati o dolci, tra le ore 18 e le ore 21. È un rito consolidato nel tempo. Grazie all’aperitivo in terrazza potrete godere di una vista spettacolare sulla città, ammirando i suoi monumenti, i suoi grattacieli e i suoi parchi

Ma quanto costa bere in drink su una suggestiva terrazza di un locale milanese? Ovviamente dipende dal tipo di locale che scegliete, dal giorno della settimana e dall’orario. In generale, possiamo dire che il prezzo medio di un cocktail durante una apericena, tra le 18 e le 21.00, si aggira intorno ai 10-15 euro. Il genere per l’apericena il buffet è incluso nel prezzo del drink. Tuttavia nei locali più esclusivi il prezzo può lievitare anche di molto.

Rooftop bar a Milano: alcuni suggerimenti

I locali con terrazza sono numerosi a Milano. Come non ricordare il roof di Rinascente, con vista sulle guglie del Duomo, che quasi sembra di toccare. A pochi metri troviamo Terrazza Aperol, in piazza Duomo, adiacente alla Galleria e con vista su Piazza Duomo. Da qui potrete ammirare il Duomo da una prospettiva privilegiata,

Allontanandosi dal Centro, in zona Cimitero Monumentale troviamo Ceresio 7 (prende il nome dall’indirizzo). Qui potrete scegliere tra piscine, jacuzzi e un ristorante stellato. Il prezzo medio di un cocktail è di 15 euro, con stuzzichini gourmet inclusi. Ecco quanto si spende per godere di una vista mozzafiato sulla città.

Due scelte altrettanto suggestive

Dalla parte opposta del centro, in zona Porta Nuova suggestivo è il Radio Rooftop Bar. Questo locale si trova al decimo piano dell’hotel ME Milan Il Duca. Qui potrete godere di una vista a 360 gradi sulla città, dal Castello Sforzesco alla Madonnina.

Per chi cerca un aperitivo esclusivo può scegliere Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele. Purtroppo però non gode di una vista sulla città. Chi volesse gustare un drink ed assaggino dello chef ma con una vista mozzafiato, può scegliere il suo locale sul porticciolo di Portofino.