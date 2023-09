Ecco perché si spendono solo 33 euro per una notte in questo incredibile hotel

Vuoi scoprire come dormire in un hotel incredibile spendendo solo 33 euro a notte? Le capsule hotel, sono alberghi che ti offrono una esperienza unica ed un prezzo davvero imbattibile per un albergo.

Un capsule hotel è una struttura ricettiva che offre ai suoi ospiti delle piccole stanze chiamate capsule. In pratica sono delle cellette modulari in plastica o in fibra di vetro, lunghe due metri, larghe uno e poco meno di 1 metro e mezzo. Nella capsula si può stare solo seduti o sdraiati. Sono originarie del Giappone, dove sono nate negli anni ’70, ma questa soluzione si sta espandendo anche in alcune zone del Mondo, compresa l’Europa. Anche perché passare la notte in un capsule oltre che originale è molto conveniente.

Ecco perché si spendono pochissimi soldi in un capsule hotel

Le capsule sono sistemate una accanto all’altra e a volte anche una sopra l’altra, in corridoi che ricordano degli alveari. All’interno delle capsule ci sono solo il materasso con lenzuola e cuscino, una lampada, qualche mensola e una o più prese di corrente. Il bagno è in comune con gli altri ospiti, così come gli spazi per i bagagli e i distributori automatici di cibi e bevande. Di fatto la stanza comprende solo lo spazio per il letto e poco altro.

Ma quali sono i vantaggi un capsule hotel invece di un albergo tradizionale? Ci sono diversi motivi che spingono alla scelta di questa soluzione in Giappone. Innanzitutto, i capsule hotel sono molto economiche, infatti il prezzo medio per una notte è di circa 30 euro, contro i quasi 100 euro o più di un hotel normale. E a dispetto della dimensione minima, le stanze, sono molto pulite e confortevoli e dotate di tutti i servizi essenziali, come il televisore, il collegamento a internet, il servizio di sveglia. Alcuni capsule hotel offrono anche servizi extra, come saune, massaggi, lavatrici a gettoni e ristorazione in camera.

In Europa e nel Mondo

Ecco perché si spendono veramente pochi spiccioli per una stanza in queste che nascono negli anni ’70 in Giappone. Questa era una soluzione per i lavoratori che avevano bisogno di riposare qualche ora durante il giorno o che non potevano tornare a casa. Oggi sono frequentati anche da turisti curiosi e avventurosi che vogliono provare un’esperienza diversa dal solito. Interessante l’esperienza di un Tiktoker che ha pubblicato un video della sua esperienza in un casule hotel spendendo 1,2 euro a notte. Purtroppo non rivela dove si trova l’albergo.

Ci sono capsule hotel in altri Paesi oltre al Giappone, anche se sono meno diffusi e popolari. Per esempio questi particolari alberghi sono presenti in Australia, Francia, Russia e Sudafrica. Anche nei Paesi Bassi c’è un capsule hotel, situato a L’Aia, che offre delle capsule galleggianti sul canale. In Spagna, invece, ci sono alcuni hotel a capsule nei Paesi Baschi, come a Bilbao e a San Sebastián. E qualcosa di simile esiste anche a Milano.

Non sono capsule hotel ma anche i monasteri offrono piccole celle dove potere dormire una notte. Anche questa è una nuova frontiera del turismo low cost.