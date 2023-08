Altro che l’Italia, ecco dove fa le vacanze di lusso quasi gratis il famoso geologo Mario Tozzi

L’Italia non è più la meta ideale per chi cerca un mare da sogno a prezzi accessibili. Nuove località nel Mediterraneo stanno scalzando il primato del Belpaese, come l’isola che ha conquistato il celebre geologo televisivo Mario Tozzi.

Se pensi che per goderti un mare cristallino e una spiaggia tranquilla devi spendere una fortuna, ti sbagli. C’è un’isola greca che offre tutto questo e molto altro a costi irrisori. Si tratta di Rodi, la più grande e popolare delle dodici isole del Dodecanneso, situata nel Mar Egeo. Rodi è la meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della cultura e del divertimento, senza rinunciare alla qualità e al risparmio.

La polemica di Mario Tozzi sulle spiagge italiane

A far scoprire le meraviglie di Rodi a molti italiani è stato il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. Tozzi ha pubblicato sui social un post diventato virale in cui confronta la sua esperienza in Grecia con quella nelle spiagge italiane. Lo scienziato racconta di aver trovato a Rodi ombrelloni e lettini gratis, distanze tra gli ombrelloni impensabili, doccia calda, bagni pulitissimi. Non solo, anche acqua minerale e caffè a due euro, chilometri di spiaggia senza nessuno e acqua limpida come in una piscina. Il tutto a costo zero o quasi, anche nel giorno di Ferragosto. Tozzi si chiede quindi se non sia il caso di mandare a quel paese i balneari italiani che si sono appropriati delle spiagge. Questi con canoni irrisori, spesso spennano i bagnanti con prezzi esorbitanti. Non a caso questa è l’estate della polemica degli ombrelloni troppo cari.

Ecco perché Tozzi ha fatto le vacanze a Rodi

La polemica di Tozzi ha suscitato l’interesse e la curiosità di molti italiani per l’isola di Rodi. Ma vale la pena scegliere questa destinazione per fare le vacanze. Magari a settembre? Scopriamo alcune caratteristiche di quest’isola. Anzitutto Rodi vanta alcune delle spiagge più belle della Grecia, con sabbia fine o ciottoli, acque turchesi o smeraldine, baie tranquille o ventose. Tra le più famose ci sono Tsambika, Lindos, Agathi, Faliraki, Prassonissi. Molte spiagge offrono servizi gratuiti o a basso costo, come ombrelloni, lettini, docce e bagni. Altre sono più selvagge e isolate, ideali per chi cerca privacy e contatto con la natura.

L’isola è facilmente raggiungibile dall’Italia con voli diretti o con traghetti da altre isole greche. Il costo del viaggio è molto conveniente se si prenota con anticipo o si approfittano delle offerte last minute. Lo stesso vale per l’alloggio: si possono trovare hotel, appartamenti e resort per tutte le tasche e le esigenze. Ma quanto si spende per una settimana a Rodi in settembre? Altro che l’Italia, ecco quanto si potrebbe spendere in Grecia.

Altro che l’Italia, ecco quanto si potrebbe spendere a Rodi per una settimana

Veramente all’estero per una vacanza al mare si spende meno che in Italia? Abbiamo ipotizzato una settimana di vacanza, da domenica a domenica a settembre. I prezzi variano a seconda del periodo e della sistemazione. Comunque non è difficile trovare soluzioni a partire da 20 euro a notte per persone in albergo. In caso di scelta di appartamento il prezzo potrebbe ulteriormente scendere.

Per esempio abbiamo immaginato di volere organizzare una settimana nella parte centrale di settembre. Abbiamo trovato un hotel 3 stelle, con piscina, fronte mare sulla spiaggia di Faliraki. Per un soggiorno di 7 notti, inizio domenica 18 settembre, il prezzo per due persone è di 239 euro. Naturalmente questo prezzo è comprensivo solo del pernottamento. Con i pasti il prezzo sale. Inoltre a questa spesa va aggiunta quella per il volo aereo.