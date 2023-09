Ecco quanto costa l’intervento di chirurgia estetica per eccellenza e dove poter spendere meno 

Una delle curiosità che affligge moltissime donne è quanto costa un intervento estetico e in questo articolo vedremo le cifre e dove poter andare per spendere meno soldi.

Aumentare le proprie misure è l’intervento più richiesto al Mondo e consiste nell’inserimento di protesi per aumentare e per dare una forma consistente al décolleté di una donna. D’altronde, è il simbolo della femminilità e spesso chi non ha le forme desiderate non si sente femminile e attraente.

Decide, quindi, di rivolgersi al chirurgo estetico per migliorare il proprio corpo. La domanda che tutte si pongono è questa: quanto costa l’intervento di chirurgia estetica per eccellenza? Va bene progettare di avere un décolleté più bello, ma bisogna capire se rientra nelle proprie possibilità economiche.

Si tratta di un intervento chirurgico a tutti gli effetti con strumenti ed equipe specializzata, quindi, il costo non può essere basso. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli in modo tale da essere d’aiuto per chi avesse intenzione di affrontare questo percorso.

Quanto costa l’intervento di chirurgia estetica per eccellenza per aumentare le proprie forme?

L’intervento che consiste nell’aumentare le proprie forme si chiama mastoplastica additiva. Dopo le opportune valutazioni, si inseriscono delle protesi mammarie per dare più volume e forma. Il costo dipende anche molto dal tipo di protesi che si sceglie.

Secondo il dott. Spano di Milano, il costo per un intervento sicuro e di qualità è compreso tra i 6.000 e i 9.000 euro. In Italia il range è più esteso e si può andare dai 2.500 ai 12.000 euro e dipende dalle protesi e dal tipo di intervento scelto.

Dipende anche dal luogo. Ci sono ambulatori, piccole cliniche oppure ospedali all’avanguardia specializzati e a seconda di quello che si sceglie il prezzo cambia. La raccomandazione del dott. Spano e degli esperti in questo settore è quello di informarsi molto bene prima di procedere e di assicurarsi di avere servizio e protesi di ottima qualità.

Se così non dovesse essere il rischio di complicazioni durante e dopo l’intervento è molto alto. Ricordiamo che si tratta in tutto e per tutto di un intervento chirurgico con chirurghi specializzati e anestesisti con percorso pre e post operazione.

Dove si spende meno?

Ci sono dei Paesi in cui il costo di un intervento di mastoplastica additiva è molto più basso che in Italia. Ad esempio, possiamo dire che le cifre sono molto minori in Brasile, in Turchia (dove non si superano i 4.000 euro), ma anche nella vicina Croazia, un po’ per come accade per il dentista.

Anche in Romania e in Albania il costo arriva a 3.000 euro. Mentre, se proviamo a guardare alle vicine Svizzera e Germania, in questo caso, si arriva anche a 10.000 euro e ci si avvicina di più al prezzo stabilito in Italia.