L’estate è la stagione delle vacanze, dell’amore e dei matrimoni. Lo sa bene chi, durante questa stagione, è invitato a un matrimonio per suggellare l’amore tra 2 parenti o amici.

In questi casi c’è chi si preoccupa dell’abbigliamento, dedicando ore intere alla ricerca dell’abito perfetto. Per non soffrire eccessivamente il caldo, infatti, sarà necessario considerare le alte temperature del periodo.

Fortunatamente, non serve spendere troppi soldi per vestirsi bene in questi casi. Al contrario, basteranno alcuni semplici trucchetti per spendere poco e vestirsi in maniera impeccabile per un matrimonio, battesimo o comunione.

La busta che scotta

Il tema che, però, attira le maggiori discussioni e attorno a cui ruotano tantissime idee diverse, riguarda il regalo per gli sposi. Parliamo della classica “busta”, dove ognuno dei partecipanti dovrà inserire dei soldi da regalare ai festeggiati.

I dibattiti, però, sono spesso accesi. C’è chi dice che si debbano dare regali più contenuti, chi vorrebbe esagerare e chi non sa che fare. Per mettere tutti d’accordo, quindi, scopriamo quale sarebbe la cifra perfetta da regalare.

Ecco quanto bisognerebbe mettere nella busta da regalare a un matrimonio per evitare una brutta figura

Il primo criterio da considerare per capire quanti soldi dovremo inserire nella busta, sarà la nostra “funzione” al matrimonio.

In qualità di “cosa” abbiamo ricevuto l’invito al matrimonio? La cifra, infatti, sarà diversa per gli invitati, per i parenti degli sposi e per i testimoni. Più il nostro “ruolo” sarà importante in questa giornata di festa, più la quota dovrà aumentare.

Ecco le cifre definitive

Secondo le regole non scritte del buon gusto, infatti, i regali da destinare agli sposi sarebbero i seguenti. Gli invitati, infatti, potranno regalare circa 200 euro a testa, o poco meno.

Si sale di prezzo per tutti i parenti degli sposi. Questa volta la cifra da donare ai festeggiati ruoterà intorno ai 300/400 euro, in base al numero di componenti del nostro nucleo familiare.

Ovviamente, più saremo, più la cifra dovrà aumentare (anche se potremo gonfiare di poco la cifra in presenza di bambini).

Concludiamo con il compito più arduo, quello dei testimoni. Si tratta di figure centrali per gli sposi, poiché sono coloro che faranno loro da spalla durante la cerimonia. Queste persone dovranno considerare una spesa di circa 500/600 euro, ma la cifra potrebbe anche salire.

Ecco quanto bisognerebbe mettere nella busta da regalare a un evento importante come un matrimonio. In fondo, questi discorsi venali passeranno in secondo piano.

Dovremmo, infatti, pensare che il piacere di partecipare al matrimonio di persone a cui vogliamo bene, non sarà mai paragonabile alla cifra che abbiamo speso.

