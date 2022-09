L’obiettivo del lavoratore che vuole andare in pensione è raggiungere i 20 anni di contributi. Raggiunto questo limite si tira un sospiro di sollievo e si pensa che tanto il diritto alla pensione è stato raggiunto. Perché per accedere alla pensione di vecchiaia il limite imposto è proprio quello dei 20 anni. Senza raggiungerlo si rischia di arrivare ai 67 anni senza avere diritto a nulla. Ma ecco quando si può andare in pensione anche con meno anni di contributi.

La Legge Fornero e le 3 deroghe

La Legge Fornero è in vigore, ormai, dal 2012 e prevede due misure principali. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata ordinaria. Attorno a queste due misure strutturali ruotano una serie di provvedimenti sperimentali che permettono la pensione anche con altri requisiti. Ma si tratta di misure temporanee e a scadenza.

Con l’introduzione della Legge Fornero, però, si sono lasciare in vigore 3 deroghe contenute in una legge previdenziale precedente. Si tratta della Legge Amato del 1992 che ha previsto delle salvaguardie mantenendo i vecchi requisiti contributivi di 15 anni. Anche se, ci preme sottolinearlo, c’è una misura che permette l’accesso anche con meno di 15 anni di contributi.

Le 3 deroghe Amato

La Legge Fornero, quindi, non ha abolito le 3 deroghe contenute nella Legge Amato. E, di fatto, chi raggiunge i requisiti e le condizioni richieste può ancora accedere alla pensione con 15 anni di contributi. Ma cosa prevedono queste 3 deroghe? Andiamo a scoprirlo.

La prima deroga permette il pensionamento di vecchiaia con 15 anni di contributi a chi ha contributi molto vecchi. Si parla di aver maturato tutti i 15 anni di contributi entro la fine del 1992 e non averne versati più successivamente. Appare chiaro come questa misura non possa essere adottata dalla gran parte dei lavoratori, ma solo da quelli più anziani.

Ecco quando si può andare in pensione con 15 anni di contributi

La seconda deroga Amato è anch’essa poco accessibile, visto che permette il pensionamento a 67 anni con soli 15 anni di contributi solo ai lavoratori previdenti. Ovvero quelli che entro la fine del 1992 hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Anche senza averli mai veramente versati. Ma visto che per chiedere l’autorizzazione è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi, si parla di lavoratori che hanno iniziato a lavorare minimo negli anni ’80.

La terza deroga, invece, è forse la più accessibile. Può andare in pensione a 67 anni con 15 anni di contributi chi ha avuto una carriera discontinua. Le condizionalità da rispettare in questo caso sono:

avere un’anzianità contributiva di almeno 25 anni (aver versato il primo contributo almeno 25 anni prima di chiedere la pensione);

per almeno 10 anni non aver coperto con i contributi le 52 settimane necessarie all’annualità;

almeno 15 anni di contributi versati.

I 15 anni di contributi non valgono con l’Opzione Dini

A differenza di quello che molti possono pensare, invece, la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi non si può richiedere esercitando l’opzione contributiva. Si tratta di una scelta conosciuta anche come Opzione Dini. Anche se inizialmente, con l’introduzione della Legge Fornero, era stata prevista una salvaguardia anche in questo senso, ad oggi non è più attuabile. Cerchiamo di fare chiarezza. Esercitando l’opzione in questione si ottiene il calcolo interamente contributivo della pensione. Ma per chi entro il 2012 aveva perfezionato i requisiti di accesso previgenti alla pensione, era possibile anche accedere alla misura di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.

Trattandosi, però, di una Legge molto vecchia (ricordiamo che la Legge Dini risale al 1995) è diventata ormai superata. E attualmente richiedendo l’Opzione Dini si può ottenere solo il ricalcolo contributivo della pensione. Ma per andare in pensione di vecchiaia servono sempre 20 anni di contributi.

Lettura consigliata

Con queste misure chi ha avuto figli va in pensione prima