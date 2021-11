A chi non piacerebbe poter predire il futuro per capire se il proprio destino sarà roseo o se invece la sorte ha prestabilito un avvenire faticoso e turbolento. Se si avranno dei figli, un matrimonio felice o se si godrà di ottima salute.

Chi non vorrebbe comprendere il presente e affrontarlo serenamente e con maggiore consapevolezza. Per risolvere questi dubbi si può interpellare la chiromanzia: ecco quando le linee della mano indicano una forte personalità e tanta fortuna nella vita.

La chiromanzia

La lettura della mano, pratica conosciuta anche come chiromanzia, ha origini molto antiche. Secondo gli storici, le prime testimonianze si hanno in India e poi in Cina, probabilmente più di 5000 anni fa.

Questa pratica, insieme all’oroscopo e ad altri espedienti, è il metodo più usato per delineare la personalità di una persona, ma anche e soprattutto per predirne il destino.

Secondo alcune teorie, la mano destra è quella preposta per leggere il presente e predire il futuro. Quella sinistra invece sarebbe deputata a mostrare le caratteristiche e l’indole che si hanno sin dalla nascita, e aiuta quindi a comprendere la personalità di una persona.

La mano ha diversi segni e linee, che variano da persona a persona, e per poterla leggere è necessario riconoscere quelle principali, che sono abbastanza nette e facilmente individuabili. Ogni linea, infatti, si riferisce ad un aspetto particolare della vita come la linea del destino, quella della vita, della testa o del cuore. E ancora la cintura di Venere, la linea del sole e quella di Mercurio per citarne alcune.

Ecco quando le linee della mano indicano una forte personalità e tanta fortuna nella vita

Alcune persone sul palmo della propria mano hanno ben marcate delle linee, che richiamano in modo netto la lettera M. Nello specifico si tratta di quattro linee che unite tra loro danno forma a questa combinazione: la linea della vita, quella dell’amore, quella della testa ed infine quella del destino.

Coloro che hanno, quindi, questa particolarità hanno caratteristiche ben precise. Si pensa abbiano il pieno controllo della loro vita perché dotati di grande intuizione. Sono intelligenti, hanno una buona autostima e grazie alle loro doti raramente vengono ingannati: sono sinceri ma pretendono che anche gli altri lo siano nei loro confronti. Questo li aiuta ad essere vincenti in amore ed eccellenti partner in campo lavorativo. Hanno poi un ottimo spirito imprenditoriale, sono determinati e caparbi, caratteristiche che li porta ad avere successo nel lavoro. Si sanno mettere in gioco con coraggio e la fortuna è decisamente dalla loro parte.

Per le persone con la lettera M sul palmo della mano sembra essere più semplice raggiungere gli obiettivi della vita. Si potrebbe tranquillamente dire che il destino è nelle loro mani.