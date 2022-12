Ecco quali sono le 3 meravigliose piante fiorite in inverno per un Natale super colorato

Le piante sono pronte a fiorire anche a Natale, sarà sufficiente scegliere quelle più adatte per il periodo. Ecco quali sono.

Durante i momenti bui dei due anni appena trascorsi in molti hanno scoperto il mondo verde. Le piante, in assenza di animali, sono diventate una buona e silenziosa compagnia alla solitudine. Anche chi, in precedenza, non si era mai interessato a questo universo, asserendo una mancanza di pollice verde, ha dovuto ricredersi. Le piante sono diventate un buon modo per trasformare la casa rendendola più accogliente e ospitale.

Tra le piante più diffuse, oltre alle classiche di dimensioni medio grande come il ficus o il banano, troviamo le piccoline. Molte di queste piante di piccole dimensioni sono semplici da curare e possono dare grandi soddisfazioni anche nella stagione invernale. Tra queste spiccano la classica Stella di Natale, lo Spatafillo e il cosiddetto Cactus di Natale. Tre amiche che con i loro fiori e colori invernali daranno luce all’inverno rendendolo indimenticabile. Oggi si andranno a scoprire le caratteristiche peculiari di queste tre piante d’appartamento fiorite in inverno.

Ecco quali sono le 3 meravigliose piante che coloreranno il nostro Natale

Tra le piante più gettonate nel periodo natalizio troviamo la, comunemente chiamata, Stella di Natale. Una pianta molto bella che attira l’attenzione per via del suo splendido fogliame di colore rosso acceso. Un errore che molti fanno è acquistarla a Natale per gettarla a gennaio. Sicuramente una pianta difficile da mantenere rigogliosa ma che, con un po’di attenzione, si potrà fare sopravvivere.

Una volta a casa si consiglia di tenerla lontana dalle fonti di calore ma anche dalla luce diretta del sole. Meglio una stanza sì luminosa, ma non esposta a sud. Per quanto riguarda le irrigazioni necessiterà di avere il terreno sempre umido ma non fradicio. Per questo sarà sufficiente tenere sotto controllo il terriccio prima di procedere. Trascorso l’inverno, poi, si potrà trasferire la Stella di Natale, all’esterno magari travasandola in un contenitore in plastica o terracotta di dimensioni maggiori.

Lo Spatafillo

La seconda pianta che fiorirà a Natale è lo Spatafillo, una delle più apprezzate nelle case. Pianta verde di diverse dimensioni che saprà rendere il salotto una meraviglia anche grazie ai suoi fiori, frequentemente, bianchi. Lo Spatafillo ha bisogno di una temperatura superiore ai 13 gradi e necessita di annaffiature settimanali. Nel periodo estivo dovranno essere più frequenti rispetto al periodo invernale. Tuttavia, nel caso in cui dovesse esserci carenza di acqua lo Spatafillo abbasserà le foglie per farcelo capire.

Cactus di Natale

Da ultima tra queste tre piante spicca il favoloso e resistente Cactus di Natale. Facile da gestire e da curare, infatti, tenderà a fiorire proprio nel periodo natalizio. I suoi fiori potranno essere di diverse tonalità, dal rosso al rosa passando per il bianco. Un cactus che resisterà bene al freddo e che necessita di poche cure. Saranno sufficienti un paio di annaffiate alla settimana per mantenerla in salute. Ecco quali sono le 3 meravigliose piante che renderanno il nostro Natale degno di nota.