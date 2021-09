Si avvicina l’autunno ma noi ci sentiamo ancora in estate, dato il caldo. Eppure, qualcosa che nei momenti di assoluto relax ci dobbiamo concedere è un bel film. Allora, agli appassionati del grande schermo, possiamo fornire dei consigli. Quindi, ecco quali sono i film assolutamente da non perdere a settembre secondo le recensioni. Partiamo dal Film di Mario Martone con Toni Servillo: “Qui Rido Io”. La storia è ambientata nella Napoli degli inizi del ‘900. All’epoca, l’attore che dominava la scena era il grande comico Eduardo Scarpetta.

Partendo da umili origini, lo stesso si era conquistato fama e benessere grazie alle commedie di Felice Sciosciammocca. Tuttavia, proprio all’apice della sua carriera, Scarpetta decise di riprodurre la parodia de “La figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio. La commedia, tuttavia, non piacque al pubblico, che la interruppe con urla e fischi. Da qui, lo scandalo e in più, l’aggravante della denuncia per plagio da parte dello stesso D’Annunzio.

Ecco quali sono i film assolutamente da non perdere a settembre secondo le recensioni

Passiamo ad un secondo film in uscita a settembre, applauso dalla critica. Si tratta del “Collezionista di Carte”, in uscita il 3 settembre. Ecco la trama. Il protagonista ha trascorso un decennio in prigione, dove ha letto a fondo le meditazioni di Marco Aurelio. Nello stesso tempo, ha imparato ad usare bene le carte. Una volta uscito di prigione, inizia giocare nei vari casinò d’America, senza mai puntare troppo e mantenendo un profilo basso. Tuttavia, l’incontro di Linda e di Cirk fanno riaccendere in lui il senso di rivalsa, a lungo tenuto a freno. Quindi, il giocatore decide di aiutare il ragazzo in cerca di vendetta. Il film rappresenta una denuncia di quel modello politico e sociale in cui, le maggiori nefandezze provengono proprio dai vertici. Un contesto, dunque, nel quale i capri espiatori pagano e i loro mandanti restano sempre immuni da conseguenze.

Altro film da non perdere a settembre

Terzo film consigliato è “Dune” tratto dal romanzo scritto da Frank Herbert. Esso è incentrato su una guerra tra famiglie che si contendono il controllo del traffico di una potente droga. È ambientato in un immaginario mondo, fatto di gerarchie, alla maniera feudale. È certamente consigliato agli amanti dei film di fantascienza.

Altro film, ben recensito e molto attuale è “Europa”. Esso tratta di un giovane iracheno che, nel tentare di entrare in Europa, trova riparo in un’oscura foresta. Il film racconta l’esperienza dell’immigrazione, nella maniera più naturale e veritiera possibile. Infatti, è stato scritto e diretto dal figlio di un immigrato.