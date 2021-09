Le vacanze sono finite e sembrano già un lontano ricordo. Siamo riusciti a riposarci ma abbiamo sicuramente mangiato qualche golosità in più.

Così torniamo alla nostra quotidianità appesantiti dai chiletti di troppo, dobbiamo assolutamente rimetterci in forma, è il nostro obiettivo di settembre.

Iniziamo così a cercare ricette gustose ma salutari, grazie a questa ricerca abbiamo scoperto che questo pesce ricco di omega 3 potrebbe ridurre il rischio d’infarto.

Ma cosa possiamo cucinare per non rinunciare al gusto e rimetterci in forma?

Scopriremo insieme che c’è una ricetta veloce che fa al caso nostro.

Ecco come tornare in forma con un gustoso piatto facile da preparare

Se prima dell’estate ci terrorizzava la prova costume, ora abbiamo paura di non riuscire più ad entrare nei tanto cari jeans.

Durante le ferie ci siamo regalati svago e serenità, concedendoci porzioni abbondanti e cibi più grassi.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo letto di come avere una relazione sana con il cibo senza rinunciare al gusto. E abbiamo fatto tesoro di molti consigli.

Ma cosa possiamo mangiare per tornare in linea? Cerchiamo qualcosa che sia facile da fare e magari perfetto da portare a lavoro.

Ci sembrerà incredibile ma non dovremo far altro che cucinare un po’ di quinoa e verdure miste. Ecco come tornare in forma con un gustoso piatto facile da preparare.

Come possiamo notare da questa tabella nutrizionale la quinoa è perfetta per fare il pieno di proteine, fibre e carboidrati. Ci dà il giusto apporto di lipidi e, non ultimo, ci sazia facilmente.

Ma come possiamo gustarla al meglio? Vediamo insieme un piccolo suggerimento.

Quinoa e fagioli neri

Sicuramente uno dei piatti vegetariani preferiti da molti di noi è la quinoa, perfetta se abbinata a delle verdure.

In questo caso la prepareremo con fagioli neri e pomodorini, ma se vorremo potremo aggiungere anche dell’avocado.

Prepariamone una quantità più abbondante: in questo modo riusciremo ad ottenere più pasti, che potremo gustarci nella pausa pranzo.

Proprio per questo motivo avremo bisogno di questi ingredienti:

1 lattina di fagioli neri;

mezza cipolla;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaino di cumino in polvere;

200 g di quinoa;

1 peperone rosso;

10 pomodorini;

750 ml di brodo vegetale;

1 cucchiaio di olio EVO;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Come procedere

Iniziamo facendo rosolare la cipolla con l’olio d’oliva, poi aggiungeremo il peperone tagliato a cubetti e lasceremo soffriggere per 5 minuti. A questo punto aggiungiamo l’aglio tritato in precedenza e cuociamo per 30 secondi.

Ora versiamo il brodo vegetale insieme alla quinoa. Dovremo poi aggiustare con sale, pepe e con il cumino.

Cuociamo il tutto per 15 minuti: assaggiamo la quinoa per assicurarci che sia cotta al punto giusto. Infine, aggiungeremo i fagioli neri e faremo cuocere tutto insieme per altri 5 minuti.

Una volta che il nostro piatto si sarà raffreddato potremo dividerlo in vaschette di plastica e riporre tutto in frigo.

Ricordiamoci di aggiungere dei pezzetti di avocado, se ci piace. Il nostro piatto sarà ancora più gustoso e riusciremo così a mangiare bene e tornare in forma.