La recente sensibilizzazione ad un’alimentazione sana e biologica ha portato alla ricerca sempre più frequente di prodotti di qualità. Alimenti raffinati, carni lavorate e alcuni tipi di cibi pronti non vengono più consumati come una volta. È aumentata la consapevolezza, l’educazione alimentare, e questo è un grande passo avanti per arrivare ad una società più in salute. Con la diffusione di prodotti biologici abbiamo riscoperto prodotti abbandonati da anni. Prodotti genuini soppiantati dalle produzioni di massa e che ultimamente si sta cercando di far rivivere.

Questo antichissimo grano italiano ha un valore nutrizionale più elevato rispetto agli altri

Molti degli alimenti che col tempo si sono abbandonati hanno in realtà delle proprietà nutrizionali incredibilmente benefiche per il nostro organismo. Stiamo assistendo, per certi versi, ad una sorta di ritorno al passato dal punto di vista alimentare. Prodotti che non si utilizzavano più perché considerati di bassa qualità si stanno al contrario riscoprendo come prodotti di altissima qualità. Uno di questi è il grano Senatore Cappelli. Questo antichissimo grano italiano ha un valore nutrizionale più elevato rispetto agli altri grani, e sta diventando lentamente un prodotto pregiato e famoso in tutto il mondo.

Ricco di proteine e micronutrienti

Il grano Senatore Cappelli è un grano antichissimo che risale al 1915, anno in cui è stato selezionato dall’agronomo Nazareno Strampelli. Si tratta di un grano particolarmente digeribile e dalle elevatissime proprietà nutrizionali. Ricco di proteine e micronutrienti come vitamine e sali minerali, è considerato ormai da molti un grano pregiato. Rispetto ad un grano standard, infatti, il grano Senatore Cappelli ha una maggiore quantità di proteine e un minor apporto di zuccheri.

Non è un grano adatto ai celiaci, anche se rispetto al grano tradizionale risulta molto più digeribile e quindi potenzialmente adatto a chi ha sensibilità al glutine. Attenzione però a richiedere sempre un parere del medico prima di avventurarsi a consumare qualunque tipo di alimento. Anche con una minima intolleranza al glutine potremmo comunque non digerire bene questo alimento, perché lo contiene.

Dal grano Senatore Cappelli si ricava la farina, che si può utilizzare in tantissime preparazioni. La pasta e il pane risultano essere particolarmente adatti perché questa farina è molto aromatica e leggera e conferisce ad ogni preparazione un gusto e un aroma unici. Il grano Senatore Cappelli si coltiva in terreni argillosi e richiede pochissimo uso di fertilizzanti. Questo lo rende un grano ideale per le coltivazioni biologiche.

