Ecco quali sono gli affettati più sani e con meno grassi perfetti per chi deve stare attento alla linea

Una voce che si sente spesso quando si parla di affettati è che fanno male. Ma è vero? In parte sì, ma come sempre lo sbaglio sta nel generalizzare.

Sono decine le varietà di affettati che fin da piccoli ci accompagnano nella vita quotidiana: dal panino per merenda alla piadina in pausa pranzo. Alcuni di questi sarebbe meglio evitarli, altri invece sono adatti anche a chi è a dieta.

Continuando a leggere, scoprirete quali sono gli affettati più sani e genuini e con meno grassi perfetti per chi sta attento alla linea.

Prosciutto crudo, tacchino e bresaola

Gli affettati sono da sempre presenti sulle tavole degli italiani. Se negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per un’alimentazione salutare, ciò non significa che tutti gli affettati siano da bandire.

Infatti, diversi nutrizionisti consigliano alcuni affettati nella dieta: il prosciutto, il tacchino e la bresaola.

Il tacchino è certamente il più magro degli affettati, è ricco di sali minerali e povero di grassi e di colesterolo. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla qualità del prodotto per non rischiare di acquistare del tacchino economico, ma poco genuino.

La bresaola, invece, è un alimento leggero, ipocalorico e molto saporito ed è tra i più consigliati dai nutrizionisti.

Infine, il prosciutto crudo è molto saporito e contiene come gli altri due pochi grassi e molti Sali minerali. Per cui, questi tre affettati hanno degli ottimi valori nutrizionali e sono fortemente indicati anche per chi segue una dieta ipocalorica.

Logicamente, scegliere prodotti freschi e di qualità sarà sempre preferibile a quelli preconfezionati.

Se da un lato è vero che questi affettati non vanno banditi dalla dieta, è anche vero che un consumo eccessivo potrebbe essere dannoso. Difatti, esiste una correlazione diretta tra un consumo molto elevato di carni conservate e l’insorgere di alcune tipologie di tumore. Tra questi, ricordiamo il tumore al seno e quello al colon.

Questo riguarda però i prodotti più grassi o di bassa qualità, oppure l’assunzione di quantità elevatissime di affettati. Quindi, se non si eccede con il consumo e si scelgono prodotti di qualità, gli affettati saranno una sana e prelibata aggiunta alla dieta.