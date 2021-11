L’avvento non è ancora iniziato, eppure molti di noi sono già alla ricerca del giusto regalo da fare per i nostri cari. Come ogni anno siamo alla ricerca di un’idea geniale che ci permetta di sorprendere i nostri familiari con regali non banali.

Dato che tutti possediamo molti oggetti è sempre più difficile trovare qualcosa che possa venire apprezzata ed essere utile. Proprio per questo motivo, dunque, oggi vedremo quali regali di Natale scegliere per lasciare a bocca aperta l’uomo con più di 40 anni.

Il segreto sta nell’originalità

Viviamo nell’epoca dell’e commerce in cui chiunque può acquistare un oggetto in qualsiasi parte del Mondo e riceverla comodamente a casa propria dopo pochi giorni. Se abbiamo una passione, è possibile che possediamo le ultime novità in merito: per questo motivo è molto difficile stupire qualcuno con regali innovativi ed apprezzati.

Se vogliamo fare un regalo a nostro marito o a un uomo che ha superato i 40 anni dobbiamo tenere in considerazione che sarà complicato avere un’idea furba. Per questo possiamo lanciarci sulle versioni di nicchia degli oggetti che piacciono alla persona in questione.

Ecco quali regali di Natale scegliere per lasciare a bocca aperta l’uomo con più di 40 anni

Per fare regali che lasceranno senza parola possiamo lanciarci su prodotti di lusso che raramente vengono acquistati in prima persona.

Per esempio, se sappiamo che la persona a cui dobbiamo fare il regalo ama le camicie, possiamo fare un buono per una fatta su misura in un atelier professionale. In questo modo la persona potrà farsi cucire una camicia sartoriale, con una stoffa di pregio e finiture artigianali.

Un’altra idea è quella di comprare un set da barba professionale completo di accessori e di prodotti specifici. Con questi prodotti sarà possibile effettuare una rasatura super confortevole direttamente a casa. In commercio si trovano pennelli e lamette di lusso, che oltre ad essere comode e semplici da usare sono degli oggetti raffinati e belli esteticamente.

Se invece sappiamo che il nostro uomo ama i profumi e il mondo dei cosmetici, possiamo lanciarci su un marchio di nicchia. Troveremo boccette raffinate e artistiche, fragranze persistenti e particolarissime: con un regalo classico come il profumo riusciremo a stupire e a lasciare a bocca aperta.

Se vogliamo regalare un profumo di lusso è importante non sbagliare fragranza, ecco come fare.