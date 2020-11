Ci sono delle credenze popolari che possono risultare davvero importanti nella cultura di alcune persone. Infatti, si hanno delle opinioni basate quasi unicamente su vecchie leggende. E molte persone tengono davvero molto alla propria condotta per non andare contro questi precetti. Questo tipo di atteggiamento è guidato dalla cosiddetta superstizione. Si tratta, infatti, di un insieme di credenze, basate non su tesi razionali ma, appunto, su alcuni vecchi miti, che condizionano la vita di chi ci crede. E questo è proprio il caso di cui noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo presentando in questo articolo.

Il cappello sul letto, ecco cosa dice questa antica credenza popolare

La credenza che stiamo per analizzare ha delle origini antichissime. Secondo questa leggenda, ci sarebbe un oggetto nello specifico che non andrebbe mai poggiato sopra il letto. E si tratta proprio del cappello. Di qualunque stile esso sia, non va mai messo su una coperta. E questo perché sembra sia un forte segno di sfortuna. Infatti, quando nell’antichità qualcuno era in punto di morte, il medico o il sacerdote che entravano nella stanza per assisterlo, poggiavano il cappello ai piedi del letto.

Perciò, ecco perché non si dovrebbe mai mettere questo oggetto sul proprio letto.

Ecco cosa dice questa nota e antica leggenda

Quindi, questo gesto richiama alla mente pensieri legati alla morte e a momenti fortemente dolorosi per tutte le famiglie. Ed ecco perché non si dovrebbe mai mettere questo oggetto sul proprio letto. Ovviamente, non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa tesi. Nessuno studioso, infatti, ha mai dimostrato che un cappello sul letto possa effettivamente cambiare il corso degli eventi o portare sfortuna. Questo perché si tratta, appunto, di credenze popolari e di leggende che sono arrivate fino alle nuove generazioni.

