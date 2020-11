Le malattie spaventano tutti. Chi più, chi meno, la perdita della salute è un terrore inevitabile. Nonostante gli ostacoli, anche giornalieri, che si possono incontrare, infatti, la vita è un dono prezioso. E, per lo più, ci si attacca ad essa con tutte le forze. Perciò, se si conoscono dei modi per prevenire alcune malattie, li si dovrebbe sfruttare al massimo. Uno dei mali che più spaventa è proprio il cancro. E, secondo alcuni medici, ci sarebbe la possibilità di diminuire il rischio di averlo. E il modo per farlo è davvero semplice. Infatti, se si vuole prevenire questa malattia, bisognerebbe mangiare questo alimento ogni giorno.

L’incredibile effetto benefico dei broccoli

Il cibo che potrebbe contribuire nella prevenzione dei tumori è il broccolo. A confermarlo, uno studio condotto da Pier Paolo Pandolfi negli USA, che ha davvero fornito dei risultati incredibili. Infatti, pare che questo alimento contenga una molecola davvero potente. Quest’ultima avrebbe la capacità di spegnere un gene spesso coinvolto nella nascita di una grande varietà di tumori. In laboratorio, gli studiosi hanno tentato di trovare delle risposte concrete. E ciò che hanno scoperto ha davvero lasciato a bocca aperta.

Le ricerche condotte dal team guidato dal professor Pandolfi hanno provato che un gene coinvolto nello sviluppo tumorale, Wwp1, produce un enzima che inibisce l’attività anti-cancro di Pten, rendendolo inefficace come onco-soppressore.

La piccola molecola contenuta nelle crucifere (indolo-3-carbinolo) potrebbe essere la chiave per contrastare l’effetto cancerogeno del gene Wwp1. Secondo quanto osservato in laboratorio, infatti, la molecola ha dimostrato di riuscire a disattivare questo gene restituendo a Pten la sua azione da “killer anticancro”.

I sorprendenti risultati dello studio fanno ben sperare per gli sviluppi futuri della ricerca contro i tumori

Dunque, concentrandosi sugli esperimenti in laboratorio, i ricercatori hanno dimostrato come i broccoli contengano l’indolo-3-carbinolo, una molecola che ha un potere non indifferente. Infatti, quest’ultima sarebbe in grado di fermare il gene Wwp1, che è fortemente coinvolto nello sviluppo dei tumori. Questo perché il Wwp1 produce un enzima che blocca l’azione anticancro della proteina Pten. In questo modo, il corpo non ha più modo di difendersi e i tumori riescono a prendere piede più facilmente. L’indolo-3-carbinolo, invece, riuscirebbe a bloccare Wwp1, restituendo a Pten la sua funzione originaria.

Perciò, se si vuole prevenire questa malattia, bisognerebbe mangiare questo alimento ogni giorno. La scienza sta facendo dei grandiosi passi in avanti, e bisognerebbe seguire i suoi consigli, soprattutto quando riguardano temi così importanti.

