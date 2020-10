La prima cosa da fare, per trovare riposo è liberare la mente dalle preoccupazioni che incalzano ogni giorno e che si è costretti ad affrontare. Molto spesso tutto ciò è possibile ottenerlo solamente attraverso un viaggio.

Scegliere un paese come Pescasseroli, situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo può sicuramente aiutare a raggiungere l’obiettivo. Sia per la buona cucina che offre, infatti i ristoranti del posto offrono un’ottima cucina casareccia, sia per il paesaggio che si può ammirare.

Pescasseroli offre un clima di montagna, mentre d’estate è molto fresco. Nel periodo invernale le nevicate sono frequenti e non è affatto raro ritrovare le strade coperte da diversi centimetri di neve.

A pochi passi dal pese sono inoltre presenti impianti sciistici che permettono di poter passare una settimana bianca da non dimenticare. Pescasseroli è un Comune ricco di storia, dalle sue radici medievali alle installazioni di epoca più moderna. E anche per chi non ama gli sci non sono certamente poche le attività da poter svolgere. E comunque tali da regalarsi due giorni di riposo con un week end a Pescasseroli.

Il centro storico

Il centro del paese è caratterizzato da una piazza principale, la quale ospita bar, caffè, e diversi negozi. Un atmosfera ideale per fare un giro e passeggiare tra le mura del borgo medievale. Allontanandosi dalle vie centrali ci si può perdere nella periferia e visitare, tra gli altri, la Fontana di San Rocco, o la Chiesa di Santa Lucia, accogliente chiesa del diciassettesimo secolo.

La Camosciara

La Riserva naturale, a un quarto d’ora di distanza dal paese, è un luogo che sicuramente non si vorrà perdere. Per i visitatori che voglia svolgere attività all’interno della riserva resta solamente l’imbarazzo della scelta. Si può camminare, prendere un trenino, andare in bici o a cavallo, ed anche in carrozza.

Trovare il relax nei giorni in cui non si lavora e si intende staccare la spina risulta il più delle volte difficile in città. E proprio per questo il segreto risiede nel viaggiare. In questo periodo che gli orizzonti si sono accorciati, è importante riscoprire le bellezze del nostro bel paese. Non potendo, per forza di cose, sognare un biglietto aereo verso la meta preferita, concedersi due giorni di riposo con un week end a Pescasseroli risulta essere un’ottima alternativa.