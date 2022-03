Questa notizia ci potrebbe apparire una pazzia e farci ridere a crepapelle, invece è proprio vero!

Un recente studio scientifico ha dimostrato, che annusare i peti fa bene alla salute.

Eppure ci hanno sempre insegnato, che tra le cose da non fare in pubblico oltre ai rutti sono proprio i peti, perché puzzano, fanno rumore e sono di cattivo gusto. In effetti trattenerli a volte è quasi impossibile, perché fanno parte del naturale processo biologico del nostro organismo. Le cause delle flatulenze sono diverse e dovute da un eccesso di fermentazione, o putrefazione causati dalla qualità o la quantità del cibo. In altri casi sono dovute ai farmaci, allo stress o alla troppa tensione. In effetti tutti scorreggiamo perché è l’unico modo di espellere i gas, che si accumulano nella nostra pancia.

Comunque sia, nessuno di noi si vorrebbe trovare nella situazione in cui non riesce proprio a trattenere una puzzetta in pubblico, oppure con il proprio partner.

A venirci incontro è uno studio scientifico condotto in Inghilterra. Lo studio afferma che il solfuro di idrogeno, componente delle flatulenze, pur essendo maleodorante aiuta a combattere alcune malattie e ci fa vivere di più.

Ecco perché la scienza dice che annusare le puzze del proprio partner è un toccasana per la salute

Il professor Matt Whiteman afferma, che annusare le puzzette, anche quelle del proprio partner o di un conoscente aiuta a combattere molte malattie e a vivere di più. Infatti, le flatulenze anche se maleodoranti sono cariche di acido solforico, che aiuta a rafforzare i mitocondri. La prevenzione del danno mitocondriale aiuterebbe a prevenire ictus, artrite, malattie cardiache demenza senile e altre malattie.

I mitocondri sono dei piccolissimi organi presenti nelle cellule che producono grandi quantità di una molecola denominata ATP.

Questa molecola ha il compito di trasportare e procurare alle cellule l’energia, che serve per svolgere le loro funzioni. Ecco perché la scienza dice odorare le flatulenze potrebbe fare bene. C’è da credere?