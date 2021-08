Ecco perché in tantissimi stanno mettendo un barattolo con dell’acqua in freezer

Ci potremmo chiedere quale possa essere il senso di questo gesto. In realtà scopriremo che è una cosa molto furba che può semplificarci la vita.

Ovviamente non si tratta di avere un po’ di ghiaccio a disposizione. Questo potrebbe essere solo un uso secondario ma di poca importanza.

Ciò di cui vogliamo parlare invece è un trucco molto comodo e semplice che può anche salvare la nostra salute. Inoltre, da un certo punto di vista, può anche farci risparmiare qualcosa.

Pur essendo un trucco molto semplice probabilmente non ci abbiamo mai pensato.

Ma una volta che lo conosceremo, molto probabilmente, lo useremo spesso. Ecco perché in tantissimi stanno mettendo genialmente un barattolo con dell’acqua in freezer.

In una precisa situazione

Questa operazione può tornarci utile proprio in questo momento. Infatti, anche se l’estate sta finendo, molti stanno partendo per l’ultima settimana di ferie.

Sapremo ormai che lasciare la casa richiede determinate attenzioni. Ne abbiamo già parlato nell’articolo “brutte sorprese in casa se non facciamo questo prima di partire in vacanza”.

Ma grazie al nostro barattolo possiamo aggirare qualche regola.

Nello specifico vogliamo parlare del cibo rimasto nel freezer. Se partiamo per qualche giorno abbiamo due opzioni. O buttiamo tutto ciò che è rimasto nel congelatore per non rischiare oppure lasciamo tutto così com’è. Nel secondo caso, se saltasse la corrente avremo comunque perso tutto.

Il rischio più grave però è che la corrente ritorni prima del nostro arrivo. In questo modo il cibo si ricongelerebbe e noi non ci accorgeremmo di niente. Sappiamo però che mangiare del cibo ricongelato più volte può essere dannoso.

Ma grazie al nostro trucco questo non sarà più un problema.

Ecco perché in tantissimi stanno mettendo un barattolo con dell’acqua nel freezer

Il motivo è presto detto. Ci farà capire se il congelatore, durante la nostra assenza, si sia scongelato. Ma come è possibile? Bisogna seguire questa procedura.

Prendiamo un barattolo e riempiamolo per metà di acqua. A questo punto mettiamolo nel congelatore. Il passaggio fondamentale è che deve essere poggiato in orizzontale, non in verticale come si fa di solito.

Aspettiamo che l’acqua si congeli e poi posizioniamolo in verticale. L’acqua congelata occuperà solo un lato del barattolo. Adesso possiamo partire.

Se al nostro ritorno l’acqua congelata starà nella stessa posizione allora il freezer non si sarà mai spento. Se invece l’acqua si è spostata nella metà inferiore del barattolo allora il freezer deve essersi spento, scongelato e riacceso.

In base a quello che troveremo capiremo se potremo consumare il cibo che era nel congelatore o se è meglio non farlo.

Un ultimo consiglio è di usare questo trucco per viaggi di non più di una settimana. Altrimenti se saltasse la corrente potremmo trovare brutte sorprese nel congelatore. Adesso che però conosciamo questo trucco possiamo davvero partire con un pensiero in meno.