L’inquinamento ambientale è uno dei principali problemi globali, che interessa tutti gli Stati e gli essere umani. Tra i Paesi in Europa con il più alto tasso di mortalità, legato alle polveri sottili, troviamo l’Italia. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro, ogni anno circa 3 milioni di persone muoiono per cause riconducibili ad una scarsa qualità dell’aria. È interesse comune preservare e salvaguardare la salubrità del pianeta, limitando le emissioni e optando per fonti energetiche pulite e rinnovabili.

Il delicato equilibrio, creatosi col tempo, è sempre più minacciato dall’uomo e dai sui comportamenti irresponsabili. Sensibilizzare noi stessi e gli altri è un’efficace modo per cercare di limitare, il più possibile, questo fenomeno.

Nel corso degli anni moltissime sono state le innovazioni tecnologiche, ideate per contrastare il fenomeno. Agendo in prima persona ognuno di noi può rendersi parte del cambiamento, modificando le abitudini e i comportamenti avuti fino ad adesso. Ecco perché è conveniente tinteggiare le pareti di casa con queste pitture amiche dell’ambiente.

Migliorare la qualità dell’aria

Attraverso la creazione di particolari composti chimici, contenuti all’interno di queste pitture, è possibile trasformare i pericolosi agenti inquinanti in sostanze innocue per la salute. Idratando le polveri con una speciale soluzione acquosa, a base di biossido di titanio, le molecole dannose vengono trasformate in comunissime molecole di sale.

Un particolare molto interessante è legato alle proprietà autopulenti di queste tinture. In caso di intemperie, grazie alle elevate virtù idrorepellenti, le vernici vengono lavate via dalle pareti in modo del tutto naturale.

Fa quadrare i conti

L’elevato impatto economico dei sistemi di condizionamento, grava sempre più sulle bollette degli italiani. Ogni anno nel periodo estivo i consumi di energia elettrica subiscono un’impennata, ma è possibile aumentare l’efficienza energetica grazie a queste pitture amiche dell’ambiente. Impedendo il passaggio alle radiazioni solari, queste tinture schermano i raggi solari e permettono di rinfrescare gli ambienti. Questo effetto si traduce in una sensibile riduzione dei consumi, della componente luce, sino al 50%.

Aumentare la salubrità degli ambienti

Un aspetto molto importante, vista la attuale situazione sanitaria, è legato al mantenimento della corretta salubrità degli ambienti domestici. Questi prodotti possiedono un pH molto alto, in grado di uccidere i principali microorganismi presenti nell’aria. Un’elevata salubrità delle abitazioni è il requisito fondamentale per migliorare, sensibilmente, la qualità della vita di tutti i giorni.

