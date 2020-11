Da anni e anni la Apple è sinonimo di affidabilità, di fashion e anche di status sociale. Ma tutti i possessori di questi apparecchi tecnologici hanno in qualche modo notato dei malfunzionamenti. Batterie scariche in poco tempo, schermi troppo fragili e problemi tecnici non indifferenti.

Fortunatamente questi fattori non hanno solo allarmato i consumatori, ma hanno anche allertato le Autorità. Ecco perché comprare i prodotti Apple è svantaggioso, parola dell’Antitrust.

L’obsolescenza programmata

In tempi recenti, la famigerata azienda di Steve Jobs sta subendo molti controlli dall’Antitrust. Prima è finita in un putiferio dovuto alla questione di un eccessivo consumo delle batterie degli iPhone.

Infatti, pare che i costanti aggiornamenti a cui i suoi smartphone sono sottoposti siano una modalità per aumentarne i consumi. E, quindi, ridurne il ciclo di vita. Infatti, nel 2003, si è stimato che gli iPhone di seconda generazione fossero programmati per durare solamente all’incirca un paio di mesi.

Questo fenomeno si definisce “obsolescenza programmata”. Questa modalità fa sì che i prodotti tecnologici abbiano un “termine di scadenza” fisso. E ciò indipendentemente dalla manutenzione che si applica per mantenerli al meglio.

Acquistare sempre nuovi prodotti

Naturalmente il fine è far sì che gli utenti continuino a comprare nuovi prodotti. E, conseguentemente, a spendere una sempre più ingente quantità di denaro. Per queste ragioni il colosso digitale ha dovuto pagare una salata sanzione di 25 milioni di dollari, per non parlare anche del gravissimo danno di immagine che ha dovuto subire.

Oggi abbiamo cercato di fare chiarezza su questo tema: ecco perché comprare i prodotti Apple è svantaggioso, parola dell’Antitrust.

Sul nostro sito è spiegato come mai girare con i computer di questa marca possa rappresentare un rischio per sé e per gli altri. Basta cliccare nella nostra sezione dedicata alla tecnologia oppure qui per verificare questa notizia.