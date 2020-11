Sembrano lontani i tempi in cui i viaggi in aereo erano la normalità. Ma proprio ora che questa crisi sembra dare i primi segni di miglioramento vogliamo condividere con i nostri lettori un avvertimento. Portare questi computer in aereo può costituire un rischio.

La batteria di questi computer, infatti, potrebbe reagire molto male alla pressione dell’aereo e prendere fuoco. Cerchiamo di capire perché succede e quali sono i modelli a cui stare attenti.

Apple ha creato problemi un’altra volta

Abbiamo già parlato nei nostri articoli di alcune problematiche tecniche dei prodotti della mela. La compagnia, infatti, è stata richiamata per obsolescenza programmata. Alcune investigazioni, infatti, sembrerebbero aver messo in luce un processo posto in atto dalla compagnia americana per ridurre la durata delle batterie telefoni venduti.

Un’ulteriore problematica è emersa negli ultimi anni e riguarda un altro prodotto commercializzato dalla azienda californiana, il Mac. Il problema è talmente grave da aver portato le compagnie aeree americane a non accettare valigie contenenti alcuni modelli della Apple. Similarmente, in Italia, si è consigliato ai passeggeri di alcune compagnie di non portare alcuni modelli della serie in cabina.

La problematica riscontrata è relata alla batteria dei computer e all’effetto della pressione dell’aereo sulle stesse.

Portare questi computer è proibito e può costituire un rischio

Il problema riscontrato è legato al fatto che le batterie dei computer potrebbero prendere fuoco o ad esplodere con l’aumentare della pressione nell’aereo.

Problemi simili erano stati notificati dalla stessa compagnia, che aveva segnalato possibili problemi legate ad un riscaldamento eccessivo della batteria. I modelli incriminati sarebbero quelli commercializzati tra 2015 e il 2017 dalla compagnia, precisamente i modelli pro da quindici pollici. Se si possiede uno di questi modelli è quindi consigliato stare attenti in aereo e segnalare lo stesso al personale di bordo.

Ecco spiegato, dunque, perché portare a bordo questi computer è proibito e può costituire un rischio.