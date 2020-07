La redazione Diritto e Fisco ha recentemente approfondito la fiscalità dei liberi professionisti. I possessori di partita IVA hanno obblighi fiscali e burocratici analoghi a quelli delle grandi aziende. Ma qualcosa sta cambiando. Abbiamo raccolto la testimonianza del direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di semplificazione degli adempimenti tributari delle partite IVA. Andiamo verso una nuova fiscalità basata su tasse mensili senza più saldi e acconti. La riforma semplificherà le scadenze e faciliterà gli investimenti e la gestione della cassa. Ecco per chi sarà più facile pagare le tasse dal 2021.

Automatismo e semplificazioni

La proposta di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate è semplice e rivoluzionaria al tempo stesso. Abolizione del meccanismo di saldi e acconti e accorpamento delle scadenze sono il nuovo mantra del Fisco italiano. L’Agenzia si rende conto della complessità amministrativa che grava su milioni di piccoli e piccolissimi imprenditori. Spesso, infatti, inadempienze e ritardi sono dovuti ad incomprensioni tecniche. Oggi un’impresa soggetta all’ IRPEF può avere fino a 31 scadenze annuali con il Fisco, anche se non ha dipendenti. Il meccanismo di acconti penalizza la gestione della cassa delle microimprese. L’avvocato Ruffini propone un unico pagamento mensile o addirittura solo 4 pagamenti all’anno comprensivi di tutte le imposte dovute dalle partite IVA. Il meccanismo sarà simile all’attuale 730 precompilato. Il Fisco calcola le tasse e chiede al contribuente un’autorizzazione al prelievo del dovuto, con compensazioni già fatte. Alla fine, addebiterà tutto sul conto corrente.

Ecco per chi sarà più facile pagare le tasse 2021

L’Agenzia intende eliminare il meccanismo attuale di acconti e saldi e le ritenute sui redditi da lavoro autonomo. Un’iniziativa utile a facilitare gli adempimenti sia per il contribuente sia per gli addetti dell’Agenzia delle Entrate. Meno burocrazia, meno controlli ed errori, ma più efficienza. Il nuovo corso fiscale è anche volto ad incentivare gli investimenti e la produzione. La riforma vuole rendere immediata la deducibilità degli investimenti, anziché spalmarla nel tempo. Questa nuova modalità gioverebbe alla liquidità delle imprese. Ricordiamo che un capitale circolante pesante è una delle principali cause della crisi d’impresa. Ecco per chi sarà più facile pagare le tasse dal 2021: per le piccole imprese. Il motore economico del Paese è troppo spesso bloccato dalla burocrazia. Un nuovo modo di pagare le tasse è fondamentale per semplificare, incentivare ed anche evitare situazioni di ingorgo fiscale.