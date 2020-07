Comprare il miglior titolo azionario della settima appena conclusa potrebbe essere un affare? Spesso gli investitori vanno a rimorchio degli eventi entrando su titoli che hanno già guadagnato molto. L’illusione è che l’esplosione rialzista possa continuare anche nel futuro immediato.

Un esempio potrebbe essere Bana Intermobilare che nella settimana appena conclusasi ha guadagnato circa il 25%. Questo mega rialzo potrebbe continuare anche questa settimana?

Se il buongiorno si vede dal mattino dovremmo dire di no. Nel momento in cui scriviamo, infatti, le quotazioni di Banca Intermobiliare sono in territorio negativo.

Ricordiamo che negli ultimi 3 anni il titolo ha perso circa il 95%, per cui il quadro non è proprio favorevolissimo.

Per dare, però, una risposta quantitativa alla domanda iniziale dobbiamo rivolgere i nostri analisti hanno interrogato i grafici dei prezzi sui diversi time frame.

Comprare il miglior titolo azionario della settima appena conclusa potrebbe essere un affare: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Banca Intermobiliare (MIL:BIM) ha chiuso la seduta del 17 luglio in area 0,722€ con una variazione del +4,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha già superato il suo II° obiettivo di prezzo in area 0,0704€. Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo fino in area 0,07861€ (III° obiettivo di prezzo). Tuttavia, va notato che nonostante un rialzo di oltre il 4% la chiusura giornaliera è stata inferiore al prezzo di apertura. Non un buon segnale per i rialzisti, ma solo chiusure giornaliere inferiori a 0,0704€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista. In questo dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 0,08544€.

Da notare che le quotazioni sono da qualche mese costrette all’interno del trading range (tranne qualche breve escursione) 0,0661€-0,7357€.

Solo una decisa chiusura settimanale esterna a questo intervallo potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Approfondimento

Le prossime sedute potrebbero avere conseguenze molto importanti per un titolo bancario