Il colosso americano Amazon ha con l’Italia un certo feeling. Spesso ci siamo chiesti quanto investe e ricava nel nostro Paese. Il colosso americano Amazon dà i numeri italiani in occasione dei suoi 10 anni di attività. La piattaforma ecommerce ha investito 1,8 miliardi di euro e ha realizzato 4,5 miliardi di euro di ricavi. Le spese in conto capitale risultano 168 milioni. Dietro questa valanga di soldi che benefici ha generato per la nostra collettività? Amazon ha calcolato che in Italia sono stati creati per effetto indiretto più di 120mila posti di lavoro. 14mila piccole e medie imprese italiane hanno beneficiato della vetrina Amazon (NASDAQ:AMZN) per vendere i propri prodotti oppure i servizi come logistica. Tramite il canale del colosso americano le pmi italiane hanno esportato prodotti fuori dai confini per una spesa di oltre 500 milioni di euro.

Amazon fa bene all’Italia nonostante tutto

Amazon fa invidia a molti e spesso di deve difendere da attacchi. Non è un mistero che il colosso americano ha messo in ginocchio molte attività di vicinato costringendole a chiudere. Purtroppo per i piccoli negozi tenere testa ad Amazon è una lotta impari. Sono le regole del mercato attuale. Amazon fa bene all’Italia nonostante tutto: parliamo del lato occupazionale. Il gigante del commercio elettronico ha già previsto in Italia oltre 1600 assunzioni entro la fine dell’anno. Le 25 sedi sparse da Nord al Sud ospiteranno circa 8500 dipendenti. A conti fatti Amazon genera un impatto considerevole sotto il profilo occupazionale e anche sul prodotto interno lordo. Keystone ha stimato che tra investimenti e posti di lavoro Amazon ha contribuito al prodotto interno lordo per 7,6 miliardi di euro.

Nei 10 anni di attività in Italia, Amazon ha investito direttamente oltre 5,8 miliardi di euro, incluse spese in conto capitale e spese operative. L’intenzione è di continuare a fare investimenti: 140 milioni sono pronti per la costruzione del quinto e del sesto centro di distribuzione in Veneto e nel Lazio.

Ma quante tasse paga?

Amazon ha sempre generato un chiacchiericcio per la contribuzione fiscale. Senza tergiversare molto, il colosso americano Amazon dà i numeri italiani: nel 2019 sono state pagate tasse per 234 milioni di euro, 84 milioni corrispondono a imposte dirette.