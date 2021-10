Anche questa settimana torna l’appuntamento con l’oroscopo. Sono tanti gli spunti delle stelle per i prossimi sette giorni. Gli astri saranno benevoli o contrari a denaro, amore e fortuna? Ecco il responso per questo periodo.

Non bisogna dimenticare che i consigli degli astri sono, appunto, solo consigli, idee, suggestioni da seguire senza sentirsi schiavi. Le congiunzioni e le opposizioni ci regaleranno una sorpresa, sembra incredibile ma è questo il segno zodiacale che sarà a breve padrone del suo destino. Dunque, ecco l’oroscopo della settimana, scopriamo cosa hanno in serbo per noi le stelle

Occhio a non agire troppo d’impulso

Ariete. Giorni d’amore nuovo o rinnovato. Il periodo è anche adatto per fare lavori artistici e altre attività rilassanti. Solo così si riacquisteranno la forza e gli stimoli necessari.

Toro. Rinascita e fascino saranno le parole d’ordine, soprattutto per le donne del segno. Attenzione ai partner gelosi. Le relazioni si stabilizzeranno e ci si sentirà particolarmente sicuri.

Gemelli. Un impeto di creatività e di coraggio dovrà essere sfruttato per realizzare progetti sempre rimandati. Occhio a non agire troppo d’impulso: meglio farsi consigliare.

Cancro. I nati sotto questo segno si sentiranno molto comunicativi e di compagnia grazie alla presenza di Saturno. Il pianeta a favore sarà utile anche per trattative e discussioni. È il momento di trovare un nuovo hobby.

Leone. Risveglio del romanticismo nella coppia: il periodo sarà utile per sviluppare l’empatia. Mercurio aiuterà a migliorare la propria formazione.

Vergine. L’autonomia naturale di questo segno potrebbe essere interpretata come un segno di disinteresse dagli amici. Meglio cercare di essere più aperti, combattendo la solita tendenza a isolarsi.

Bilancia. Periodo eccellente per l’autorealizzazione e l’equilibrio personale. Il contatto con la natura farà sentire meglio e avrà un grande effetto sulla salute mentale.

Scorpione. Grazie all’influsso del Sole, i nati sotto questo segno avranno la forza di ottenere miglioramenti a tutto campo, soprattutto sul lavoro. Saranno pieni di vita e padroni del proprio destino.

Sagittario. Finalmente arrivano l’equilibrio e la serenità tanto cercati. Questo momento è ideale per cogliere nuove opportunità e curare l’aspetto esteriore grazie ad uno spiccato senso estetico.

Capricorno. Potrebbe esserci maggior bisogno di solitudine e riflessione, sentendosi più diffidenti verso gli altri. Sul piano delle finanze è il momento propizio per agire.

Acquario. Periodo di grande produttività nella vita lavorativa. I nati sotto questo segno si sentiranno particolarmente ispirati e comunicativi. Si potrebbe osare con un progetto ambizioso.

Pesci. Non mancheranno le difficoltà, il senso di smarrimento, la rabbia e la confusione. Sarà importante evitare di sfogarsi con i cari e con gli amici. Possibili nuove conoscenze.