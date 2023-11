Ecco l’oggetto di cui pochi parlano che potresti avere in casa. Sappi che vale una autentica fortuna e potrebbe essere chiuso nel tuo cassetto  

A volte, in casa, possediamo delle ricchezze senza nemmeno saperlo. Degli oggetti che distrattamente guardiamo, non immaginando il loro valore reale economico, al di là di quello affettivo. Magari, giochi della nostra infanzia che, oggi, raggiungono cifre, tra i collezionisti, davvero impressionanti. Come questo.

Chi cerca trova, soprattutto nei cassetti di casa. Non solo ricordi, ma anche insperati tesori. Perché, magari, di oggetti che, per noi, col tempo, hanno perso di interesse, potrebbe essere cresciuto il valore economico.

Solo che, la maggior parte delle volte, non lo sappiamo, ignorando di avere, in casa, qualcosa che potrebbe migliorare il conto in banca. Ad esempio, magari, in soffitta, abbiamo un Monopoly che potrebbe valere molti euro. Insomma, quando ci ritroviamo, tra le mani, un oggetto usato nel passato, facciamoci venire il dubbio.

Ecco l’oggetto di cui pochi parlano che potresti avere chiuso in un cassetto. Guarda a quanto lo vendono certi collezionisti

Ebbene, uno degli oggetti che potrebbe renderci parecchi euro è il Game Boy, con cui chissà quante ore abbiamo giocato. Ebbene, guardando su eBay, si scoprono alcuni modelli con prezzi davvero impressionanti. Come, ad esempio, il Game Boy First Print, prodotto e venduto pochi giorni dopo il suo arrivo sul mercato, nel 1989.

Dopo poche quantità, la produzione venne modificata e ci sono delle rarità riconoscibili, sulla confezione, dallo schermo verde, poi diventato giallo. Ebbene, uno di questi primi modelli è in vendita, su eBay, a 34mila euro. Immaginate se, per caso, siete tra i fortunati possessori, a vostra insaputa, di una simile rarità.

Anche questi Game Boy valgono davvero molto. Val la pena controllare se ne abbiamo

Ecco l’oggetto di cui pochi parlano che potresti avere nel cassetto: il Game Boy. Sempre su eBay, infatti, si scoprono anche Game Boy successivi al 1989, che hanno dei valori pazzeschi. Ad esempio, a 19.999 euro viene venduto, un bellissimo Game Boy Color VGA 95, sigillato nuovo, color Atomic Purple. Immaginate i collezionisti come potrebbero fare pazzie per averlo, se, per caso, ne aveste uno in casa.

Console Nintendo Game Boy FAT FAH New 90 VGA, invece, viene venduta a 14.990 euro. Se andate su eBay troverete altri modelli che vengono venduti a prezzi incredibili. Anche se poi si trovano modelli tascabili rossi, di Game Boy, venduti a 12,08 euro.