Esiste un momento migliore per comprare e vendere azioni: ecco qual è il giorno della settimana più vantaggioso

Esiste un momento migliore per comprare e vendere sul mercato azionario? Sembrerebbe proprio di sì. Scopriamo di quale si tratta.

Se stai pensando di provare ad investire in azioni o lo fai già scegliere l’ora e il giorno giusti può essere un modo efficace per ottimizzare i rendimenti.

I prezzi delle azioni sono sottoposti a delle fluttuazioni dovute a diversi fattori, tra cui il sentiment del mercato. Ad esempio, un rapporto positivo o negativo sugli utili di una società può farla salire o scendere, con tutte le conseguenze del caso.

Tuttavia, esistono dei punti fermi e cioè alcuni momenti della giornata in cui sarebbe meglio operare sul mercato azionario. Te li stiamo per rivelare.

Quale sarebbe il miglior momento per comprare e vendere azioni

Coloro che cercano di guadagnare sulla volatilità dei prezzi possono puntare a comprare e vendere azioni poco dopo l’apertura delle Borse. Quindi, indicativamente, tra le 9 e le 11 del mattino.

Per i day trader, è molto importante anche l’ora che precede il momento in cui il mercato chiude. Infatti, in questo frangente avvengono movimenti di prezzi significativi e di un volume più elevato di scambi. In questo caso, l’orario è tra le 16:30 e le 17:30.

In entrambi i casi, inoltre, un altro vantaggio per il trader esperto è costituito dalle operazioni effettuate dagli investitori meno esperti. Questi ultimi, guidati dalle emozioni piuttosto che da una vera e propria strategia, tendono a fare operazioni per loro svantaggiose ma da cui altri possono invece trarre interessanti occasioni.

Ecco svelato il giorno della settimana più vantaggioso se si opera sul mercato azionario

Il miglior giorno della settimana per comprare e vendere le azioni sarebbe invece il lunedì, poiché rende possibile servirsi delle notizie giunte nel fine settimana e che, come già abbiamo anticipato, influenzano non poco l’andamento del mercato azionario. Ecco dunque il miglior momento per comprare e vendere azioni.

Lettura consigliata

4 consigli per guadagnare soldi in Borsa investendo sul mercato azionario