Ecco le principali sagre che ci saranno in Lombardia fino al 31 ottobre. Si mangiano prelibatezze locali spendendo poco e ci sono iniziative per le famiglie

Ottobre mese di sagre. Basta prendere l’auto, fare pochi chilometri e ritrovarsi in luoghi ricchi di arte, buon cibo e tanta allegria. Quali saranno le sagre che ci accompagneranno fino al 31 ottobre? Ecco le principali alle quali dovremmo andare

Le sagre sono sempre degli appuntamenti interessanti ai quali in tanti decidono di partecipare. Vuoi per l’aria di festa che emanano, o per il piacere di assaggiare specialità locali, difficile resistere al loro fascino. Anche perché possono rappresentare anche un motivo per spingere tante persone, anche pigre, a prendere l’auto e andarci.

La Lombardia, come Regione, offre, ogni mese, anche ad agosto, una serie di questi appuntamenti che, se uno volesse, potrebbe riempire, ogni weekend, la sua agenda. Vediamo, allora, quelle alle quali potremmo partecipare da qui a fine mese.

Ecco le principali sagre che ci saranno in Lombardia sino a fine mese. Tutte irresistibili

Ad esempio, a San Donato Milanese, località diventata famosa perché ci costruiranno il nuovo stadio del Milan, c’è la sagra della polenta. In Piazza della Pieve (visitatela), sia in questo fine settimana, che nel prossimo, si potrà assaggiare uno dei piatti tipici lombardi. Saranno ben 10 le tipologie di polenta da mangiare: Carbonera, o con cinghiale, brasato, “Cavalina”, cotechino, raspadura, salsiccia, gorgonzola o con funghi, per citarne alcuni.

A Cremona, invece, nel centro storico, è un must la Festa del Salame, in programma fino a domani. Qui, oltre al salame, si potrà anche mangiare la mostarda, visto che è stato anche allestito un Villaggio della Mostarda. Oltre a partecipare a divertenti giochi come Il tiro al salame.

A Mantova si va ad assaggiare la buonissima sbrisolona ed ecco le altre saghe

E dalla prossima settimana? Ecco le principali sagre che ci saranno in Lombardia. Come quella di Mantova, dove andare per gustare un dolce tipico come la sbrisolona. Infatti, è in programma, dal 13 al 15 ottobre, il Festival della Sbrisolona e dei dolci italiani. Tante le iniziative a corredo dell’evento, ma non mancheranno, ovviamente, le degustazioni di queste prelibatezze per la gola. Con i ristoranti del centro storico che proporranno un menù tipico mantovano.

Infine, c’è un’altra occasione per scoprire uno dei piatti tipici lombardi. A Pizzighettone (Cremona), infatti, dal 28 ottobre e fino al 5 novembre, si celebra il Fasulin de l’öc cun le cudeghe (fagiolini dall’occhio con le cotenne). Stand gastronomici allieteranno i visitatori insieme a tante iniziative collaterali.