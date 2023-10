I 5 trucchi preziosi per far sembrare più costoso il nostro look, così da risparmiare euro e fare invidia a tutte

Chi l’ha detto che per sembrare più eleganti bisogna spendere tanti soldi? Bastano piccoli trucchi per far apparire il nostro outfit più costoso di quello che è. Nulla di complicato. Bastano fantasia e voglia di fare. E le amiche finiranno per invidiarci. Ecco cosa fare.

A tutti piacerebbe avere un guardaroba firmato e costoso. Di quelli che solo i ricchi e i benestanti si possono permettere. Eppure, a ben vedere, anche noi possiamo far apparire più di valore il nostro outfit.

Basta seguire dei semplici escamotage che potrebbero fare al caso nostro e risolvere molti problemi. Ecco, allora, i 5 trucchi preziosi per far sembrare più costoso il look di tutti i giorni. Prepariamoci all’invidia delle amiche, perché nulla sarà più come prima. Ricordandoci sempre le 5 regole d’oro per avere un guardaroba chic.

La scelta dei colori è fondamentale

Partiamo dai colori. La scelta dovrebbe sempre cadere su quelli neutri. O, al più, su tinte classiche come grigio, nero, beige. Un vestito con queste tonalità dà sempre l’idea di costare più di quello che realmente vale. Fondamentale è mantenere sempre in ordine i nostri capi. Vederli stropicciati è quasi sinonimo di capi “poveri”. Quindi, armiamoci di ferro da stiro per combattere le pieghe. In più, mai trascurare pulizia delle scarpe e borse sempre ben lustrate.

Accessorio, mio accessorio. Quanto è importante per dare risalto ad un capo, facendolo sembrare ancora più prezioso di quello che è realmente. A volte, basta spendere qualche euro in più per una cintura di qualità per valorizzare anche il resto del tuo vestiario. Per non parlare delle borse. Averne una “firmata”, o di buona marca, automaticamente trasmetterà l’idea di un outfit non comune e costoso. E, soprattutto, coordinato.

I 5 trucchi preziosi per far sembrare più costoso il nostro modo di vestire. Ecco gli altri 4

Non sbagliare le misure è altrettanto fondamentale. Mai comprare un tanto al chilo, ma abiti completamente adatti al nostro fisico, magari facendoceli adattare da una sarta. Insomma, parola d’ordine è grande vestibilità.

Infine, fantasia e sicurezza. Nel primo caso, abbinando capi apparentemente diversi in modo creativo per ottenere un outfit innovativo ed elegante. Che non può prescindere dalla sicurezza da mostrare, sempre, quando si va in giro. Se siete voi i primi a non crederci, figuriamoci chi vi sta davanti. A volte, bluffare aiuta.