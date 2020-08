Ecco le date di riapertura delle scuole regione per regione

La pandemia di COVID-19 ha avuto notevoli ripercussioni nel nostro Paese non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma anche sul piano sociale.

L’emergenza, infatti, ha avuto un impatto molto forte anche nella scuola.

L’allontanamento fisico degli studenti dalla scuola per un periodo così lungo, ha comportato un profondo senso di smarrimento.

Non solo tra gli interessati, alunni, professori e dirigenti, ma anche tra gli stessi genitori.

Ci si è dovuti abituare ad un nuovo stile di studio e di vita, alla didattica a distanza, a nuove regole come il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

Insomma, da un momento all’altro, ci si è trovati travolti da una tempesta dalla quale, purtroppo, non si è ancora usciti.

La situazione attuale delle scuole

In questi mesi di pandemia, ci si è lamentati che nel nostro Paese la scuola è stata la grande dimenticata dell’emergenza.

Probabilmente è anche vero.

Tuttavia, settembre è arrivato ed è ora, di fare i conti con l’apertura delle scuole.

Anche se in ritardo, il sistema scolastico sta cercando di organizzarsi per accogliere finalmente i propri studenti nelle aule, rispettando le direttive ministeriali e sanitarie.

Le difficoltà non sono poche e molte sono dovute anche alle fragilità strutturali delle scuole nel nostro Paese.

La decisione di chiudere le scuole nei primissimi giorni di marzo è stata per lo Stato quella più semplice da adottare ma è costata molto alle famiglie.

La pandemia continua a spaventare e il Governo continua a lavorare affinché i rischi di contagio siano il più possibile contenuti.

Dalla riorganizzazione delle aule didattiche, alle mense, dall’individuazione dell’eventuale docente o studente contagiato dal COVID-19 alla messa in sicurezza dei compagni e dell’Istituto scolastico.

Questi solo alcuni dei punti sui quali si sta lavorando.

Tuttavia, le preoccupazioni non sono legate solo al diffondersi del virus ma anche alle conseguenze legate al perdurare dell’interruzione dei sistemi educativi.

Interruzione che ha colpito quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi.

A questo punto, è lecito domandarsi quando riapriranno le scuole in Italia.

Ecco le date di riapertura delle scuole regione per regione

La data stabilita a livello nazionale dal Governo per l’apertura ufficiale della scuola è il giorno 14 settembre.

Tuttavia, in alcune regioni del nostro Paese, la prima campanella suonerà prima del 14 settembre.

In altre regioni, suonerà dopo le elezioni e il referendum del 20 e del 21 settembre.

Vediamo, allora, quali sono le date di riapertura delle scuole regione per regione.

Le regioni che apriranno la scuola prima del 14 settembre

Il calendario delle date per la riapertura delle scuole in Italia è ancora in aggiornamento. In Abruzzo e in Campania le date sono ancora incerte come vedremo di seguito.

Alcune scuole dell’Alto Adige apriranno prima del 14 settembre, salvo ulteriori aggiornamenti. Tra queste, la scuola materna nella Provincia di Trento ripartirà giovedì 3 settembre.

Anche in Veneto a Vò Euganeo (PD) si tornerà a scuola prima del 14 settembre e, precisamente, lunedì 7 settembre. Nelle altre zone del Veneto si ritornerà il 14 settembre.

Le regioni che riapriranno le scuole dopo il 14 settembre e precisamente il 24 sono le seguenti:

-Abruzzo (anche se la data non è ancora ufficiale);

-Campania (anche qui, non è ancora ufficiale);

-Puglia;

-Basilicata;

-Calabria.

Nel Friuli-Venezia Giulia, le scuole riapriranno il 16 settembre.

In Sardegna, il 22 settembre.

Le regioni che apriranno le scuole il 14 settembre

Le regioni che, invece, apriranno le scuole secondo la data stabilita dal Governo del 14 settembre sono:

-Lombardia;

-Valle D’Aosta;

-Piemonte;

-Liguria;

-Toscana;

-Umbria;

-Lazio;

-Trentino;

-Veneto;

-Emilia Romagna;

-Marche;

-Molise

