In questo articolo, una breve guida su come e perché dovresti rivolgerti alle associazioni dei consumatori.

Nel nostro quotidiano, sono molte le situazioni in cui potremmo avere la necessità di consultare organi specializzati nella tutela dei nostri diritti. Per eventuali truffe ai danni di un singolo, per questioni di carattere più generale o più semplicemente per informazione su prodotti e acquisti. Generalmente, in questi casi, le associazioni dei consumatori svolgono un ruolo cruciale.

Cosa sono e di che si occupano?

La prima associazione a difesa dei consumatori nasce in Italia nel 1955. Tale realtà, nel giro di poco tempo, ha incrementato potere e popolarità, operando successivamente sia sul piano nazionale che su quello locale. Oggi, sono molteplici le associazioni dei consumatori, presenti sul territorio italiano, che spaziano dal campo assicurativo a quello alimentare fino a quello medico e a quello giudiziario.

Dove è possibile trovarle?

È possibile consultare l’elenco delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Alle associazioni iscritte regolarmente la legge garantisce la cosiddetta legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi. Tra le principali associazioni dei consumatori iscritte all’albo nazionale ricordiamo l’ADOC, l’Adiconsum, l’ACU, l’Adusbef, il Movimento Consumatori, la Codacons e l’Unione Nazionale Consumatori.

Come e perché dovresti rivolgerti alle associazioni dei consumatori. I servizi sono a pagamento?

Le organizzazioni che operano a tutela del consumatore sono associazioni senza fini di lucro, dunque, i servizi non sono a pagamento. Talvolta è richiesto il pagamento di una quota associativa annuale. Ricordiamo, infine, che prima di rivolgersi ad un’associazione di questo tipo, è buona norma scegliere tra tutte le organizzazioni, quelle che si occupano di tematiche inerenti al diritto che si intende tutelare.

