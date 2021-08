Aprire i social d’estate, soprattutto Instagram, significa essere sommersi di storie e post di amici al mare. Sfogliare i reels nella sezione “scopri”, poi, equivale a una cascata di tramonti sul mare, albe in cima a una montagna e aperitivi sulla spiaggia. La maggior parte di questi contenuti hanno di sottofondo canzoni mai sentite, o cover di canzoni note ma stravolte completamente. Eppure, questa musica piace, rilassa la mente e aiuta a immedesimarvi nel posto raffigurato.

Ecco la musica che sta spopolando su Instagram per le storie e i reel

Si tratta del genere di musica lofi, la nuova tendenza partita dalle web-radio di YouTube e diffusasi poi su tutti gli altri social. Questa viene ascoltata generalmente durante lo studio o il lavoro, perché facilita la concentrazione. Tuttavia, viene usata anche come musica chill per i momenti di riposo o per gli aperitivi con gli amici. Il nome del genere, lofi, deriva da low-fidelity, ovvero bassa fedeltà. Fa riferimento al fatto che tra le caratteristiche di questo genere c’è il fatto che le imperfezioni della registrazione sono chiaramente udibili.

Alcuni consigli di canzoni lo-fi da conoscere assolutamente

Ecco dunque la musica che sta spopolando su Instagram per le storie e i reel. Proprio perché sconosciuto, è difficile però orientarsi in questo genere di musica e decidere quale utilizzare per i propri contenuti. Alcuni pezzi sono diventati piuttosto famosi, come “Death bed (coffee for your head)” di Powfu, “Sunset lover” di Petit Biscuit”, oppure i brani della cantautrice beabadoobee.

Altri non lo sono ancora, ma se usati come sottofondo per i propri video spopoleranno sicuramente tra i follower di chi li usa. Ecco, dunque, tre canzoni da utilizzare per documentare le proprie vacanze:

Mad at Disney Lofi di My moment paradise; Wherever you would call me di Zaini; Falling for U di Peachy! feat Mxmtoon

Tutti quanti vorranno sapere i titoli delle canzoni utilizzate, e i contenuti in questione avranno un successone.

