Le restrizioni contro il Covid si stanno allentando in tutta Europa e quindi possiamo pensare di viaggiare un po’ più lontano, magari fuori dall’Italia. Certo, sconsigliamo di fare scelte avventate e prima di partire per l’estero è fondamentale capire la situazione pandemica nello Stato di destinazione.

Lo staff di Proiezionidiborsa dà spesso consigli per chi ha deciso di viaggiare all’estero. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo consigliato una meta greca davvero imperdibile con le sue atmosfere magiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, invece, ci spostiamo in Francia, in una meta molto vicina al nostro Paese. Ecco la località ricca di storia e cibo delizioso a pochi chilometri dall’Italia.

Andiamo in Provenza

Consigliamo a tutti di visitare la città di Avignone. Si trova in Provenza, a tre ore e mezza di macchina dal confine italiano. Si può quindi visitarla in un “weekend lungo”, di tre o quattro giorni.

Le ragioni per visitare Avignone sono molteplici. Innanzitutto, ha un’enorme importanza storica. È stata, infatti, la sede del papato per oltre sessant’anni nel Medioevo. Questo periodo è detto “cattività avignonese” e si studia in tutte le scuole. Di questo periodo rimane il meraviglioso palazzo dei Papi, oggi la principale attrazione culturale della città. Il palazzo è oggi patrimonio mondiale dell’umanità, certificazione dell’importanza enorme di questo imponente palazzo.

Ecco la località ricca di storia e cibo delizioso a pochi chilometri dall’Italia

Ci sono poi tante altre cose da vedere: piazze, chiese, musei e tanto altro in un tripudio di cultura. Non dimentichiamo poi che siamo in Francia, uno dei Paesi con la cucina migliore che ci sia. Godiamoci, quindi, anche le specialità culinarie del posto. Noi consigliamo, in particolare, la Ratatouille all’aioli. Si tratta di un piatto di verdura stufata, condita da una buonissima maionese all’aglio detta appunto aioli. L’aioli viene anche mangiata in alcune zone d’Italia, come le vallate piemontesi.

Non dimentichiamo poi il vino, di cui i francesi sono campioni. Consigliamo, in particolare, lo Châteauneuf-du-pape, un tipo di vino rosso famoso in tutto il mondo.