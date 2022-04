Ecco il segreto della catena americana che vende tutto al 20 % in meno degli altri supermercati

Trovare un supermercato che ci conviene e che ci piace è un’impresa ardua. Noi italiani siamo abituati a cercare la qualità nei prodotti che compriamo ogni settimana ma ormai sono tante le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Prima la crisi economica, poi la pandemia di Covid 19 e, infine, la guerra in corso sono tutti dei fattori che di certo non aiutano.

Di conseguenza, sono in molti gli italiani che si impegnano ogni settimana per trovare il supermercato più conveniente. A dirla tutta, non è solo il prezzo farci propendere per uno o per l’altro ma anche altre variabili. La distanza tra il nostro lavoro e il supermercato in questione, la distanza con casa nostra o la possibilità di parcheggiare comodamente l’automobile sono altri importanti punti da prendere in considerazione.

Tuttavia, c’è una catena americana che è proprio imbattibile a livello meramente economico. Infatti, ecco il segreto della catena americana che vende tutto al 20 % in meno e che batte tutta la concorrenza.

I segreti di Costco

In Italia non è ancora arrivata ma nell’Unione Europea c’è almeno una grande eccezione. Infatti, ormai da qualche anno Costco ha aperto delle sedi in Francia e ha già conquistato la fiducia di moltissimi clienti.

In particolare, Costco controlla settimanalmente i prezzi di ogni suo prodotto e li adegua rispetto alla concorrenza. La politica del gigante americano, infatti, è quella di vendere almeno al 20% in meno rispetto alla concorrenza.

Per poterlo fare, la catena americana ha un modello di business molto particolare.

A prima vista sembra un grandissimo discount che non punta molto sull’arredamento. Anzi, i suoi spazi espositivi sono davvero enormi e i clienti devono rispettare qualche regola.

In primo luogo, c’è una tessera annuale da pagare per poter usufruire dei prodotti del supermercato. Si tratta di qualche decina d’euro che da la possibilità di avere una sorta di tessera fedeltà.

Ecco il segreto della catena americana che vende tutto al 20 % in meno degli altri supermercati

Per poter far risparmiare così tanti soldi ai suoi clienti, Costco vende in grandissime quantità. I suoi ordini e le dimensioni dei suoi prodotti sono davvero enormi.

Un esempio su tutti è costituito dalle bottiglie d’acqua. Nei normali supermercati le compriamo in confezioni da 6 bottiglie. Costco ne vende almeno 20.

Quindi, grandi ordini gli permettono di negoziare al ribasso i prezzi ai fornitori e quindi proporre al cliente finale un risparmio garantito.

