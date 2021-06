È meglio non uscire nelle ore più calde. La cosa migliore da fare è starsene a casa, e magari guardarsi un bel film. Fortunatamente di scelta ce n’è tantissima, soprattutto per chi ha piattaforme come Netflix o Amazon.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli in questo senso, indicando film adatti a tutti i palati. Ad esempio qualche tempo fa abbiamo consigliato il lungometraggio che ha fatto il pieno di nomination agli Oscar di quest’anno, ovvero Mank.

Oggi consigliamo un altro film adorato dalla critica, e la cui trama ha sviluppi davvero inaspettati. Ecco il pazzesco film su Netflix che ha lasciato esterrefatti pubblico e critica.

Il filo nascosto

Alcuni conosceranno forse il regista di nome Paul Thomas Anderson. Egli è celebre per lavori come “The Master”, film del 2012 acclamato dalla critica e che ha vinto un Leone d’argento al Festival di Venezia. Si tratta di un regista estremamente influente, considerato uno dei migliori attualmente in attività.

Oggi facciamo la conoscenza di “Il filo nascosto”, l’ultimo film diretto da Anderson. Il protagonista qui è Daniel Day-Lewis, uno dei più grandi attori viventi. Day-Lewis interpreta uno stilista di grande successo a Londra nel dopoguerra. Egli conosce una giovane donna, se ne innamora, e inizia una relazione con lei. Il loro rapporto però si fa presto teso, e le conseguenze saranno davvero sorprendenti. Senza ulteriori anticipazioni invitiamo quindi a seguire una delle storie d’amore più particolari degli ultimi anni.

Il successo strepitoso

Il modo originalissimo in cui la materia è trattata ha colpito quasi tutti, e i risultati si sono visti. “Il filo nascosto” è un grande successo al botteghino, ed è stato nominato a ben sei Oscar, vincendo per i migliori costumi.

Ecco il pazzesco film su Netflix che ha lasciato esterrefatti pubblico e critica. Lo consigliamo a tutti coloro che vogliono farsi stupire, e che vogliono vedere interpretazioni magistrali di grandi attori.