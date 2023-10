Ecco il nuovo trucco che spopola in rete per comprare, a colpo sicuro, un Gratta e Vinci vincente. C’è chi ha vinto facendo così ed ecco qual è

Il Gratta e Vinci è uno dei sogni degli italiani per fare rapidamente fortuna. In tanti affidano al tagliando da grattare il loro desiderio di guadagnare soldi rapidamente. Come fare a comprare un Gratta e Vinci vincente? Ecco il nuovo trucco che spopola in rete.

Alzi la mano chi di voi non ha comprato, nell’ultimo mese, almeno un Gratta e Vinci. Probabilmente, saranno in pochi a non alzarla, perché sono milioni gli italiani che, ogni giorno, acquistano la lotteria istantanea. Sperando di trovare i simboli vincenti e, così facendo, dare un calcio alla malasorte.

Facendo sempre grande attenzione a non esagerare. Sono sempre troppi i casi di ludopatia, con gente che, letteralmente, si rovina per giocare. Va bene tentare la sorte, ma senza perdere di vista il proprio budget. Anche perché sono davvero in pochi quelli che, realmente, cambiano vita con una vittoria al Gratta e Vinci. Nel senso che si può trovare i simboli vincenti, ma portare a casa premi molto bassi, di poche decine di euro.

Ecco il nuovo trucco che spopola in rete e che ti farebbe vincere a colpo sicuro

Come sappiamo, non tutti i Gratta e Vinci, che costano uguale, danno le stesse possibilità di vittoria. Ad esempio, Colpo Ricco, il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, è battuto da questi tagliandi. Insomma, già sapere che ci sono lotterie istantanee che offrono più possibilità di vittoria, non è male.

Però, la gente, invece che basarsi su dati concreti, come questi, preferisce affidarsi a delle leggende metropolitane. Che, in rete, abbondano e che promettono di farvi vincere sempre. Un po’ come quei maghi della Tv che promettono i numeri vincenti del Lotto, invece di giocarseli loro.

Attenzione a non cadere in certe leggende metropolitane prive di fondamento

Di teorie se ne sono lette tante e abbiamo cercato, negli scorsi mesi, di vederle tutte, qui su Proiezioni di Borsa. Come quella del segno che farebbe riconoscere il tagliando vincente o del numero di serie che ci farebbe andare a colpo sicuro.

Così come quella che, se uno avesse appena vinto, non dovrebbe comprare il tagliando successivo. L’ultimo trucco svelato è quello della pila di Gratta e Vinci. Secondo questa teoria, l’ultimo Gratta e Vinci della pila sarebbe sempre vincente. Il che potrebbe essere vero, come no. Nel senso che qualcuno ha vinto, comprandolo, come c’è chi ha perso. Lo ribadiamo una volta per tutte. Non esistono trucchi per vincere a colpo sicuro. Solo fortuna, aiutata, però, dalle probabilità statistiche.