Cosa avrà in serbo Netflix per il mese di marzo? Ecco le serie TV, i film ed i documentari più attesi!

Nel corso di marzo 2023, il catalogo di Netflix amplierà la sua enorme offerta, con l’arrivo di tantissimi film, serie TV, documentari, serie animate e tanto altro. Tra i contenuti più attesi ce ne sono alcuni che varrebbe davvero la pena vedere, magari la sera sul divano, dopo un’intensa giornata di lavoro o di studio, o durante il weekend. Cosa avrà in serbo Netflix per il mese di marzo?

Nonostante il grande caos generato intorno agli abbonamenti, Netflix continua a godere di un forte successo, soprattutto in Italia. Entrato ormai nelle case e nella quotidianità di tutti, la piattaforma streaming più famosa al Mondo è riuscita a farsi amare.Questo, soprattutto per la sua vasta selezione di contenuti che, ogni mese, arricchiscono il suo catalogo rendendolo sempre più interessante.

Febbraio, ad esempio, è stato particolarmente ricco di uscite. Come “Outer Banks” che è sicuramente stata tra la serie TV più viste ed apprezzate del mese; o come il film “Un fantasma in casa” che ha riscosso un discreto successo. Archiviato febbraio, ora è il momento di scoprire cosa avrà in serbo Netflix per noi per il mese di marzo. Le premesse ci sono davvero tutte!

Un film del 2021 da rivedere e rivedere

Tra i film più interessanti da vedere su Netflix nel mese di marzo troviamo “Promises” Questo è un film diretto da Amanda Sthers che racconta la storia di Alexander (Pierfrancesco Favino), un uomo che ha avuto un passato difficile e che si porta dietro il peso di un’infanzia dolorosa. Nonostante abbia trovato la felicità con la sua famiglia, composta dalla moglie e la loro bambina, la sua vita viene sconvolta dopo l’incontro con Laura (Kelly Reilly), una gallerista d’arte che sta per sposarsi.

Anche se il loro incontro possa sembrare uno scherzo del destino, l’attrazione reciproca è troppo forte per essere ignorata. Tuttavia, nonostante l’intensità dei sentimenti, i due sono incapaci di compiere scelte decisive e si logorano in amore non consumato. Che contemporaneamente si autoalimenta. Insomma, parliamo di un film veramente romantico, intenso e commovente che gli amanti del genere non dovrebbero assolutamente perdere.

Cosa avrà in serbo Netflix per quanto riguarda le serie TV ed i documentari? Ecco i più interessanti

Tra le serie TV, invece, da recuperare subito troviamo “YOU” che, ormai giunta alla sua quarta stagione, è sempre più apprezzata si dal pubblico che dalla critica. I primi 5 episodi della prima parte, usciti il 9 febbraio ne sono una prova. Il protagonista della storia è sempre Joe (Penn Badgley). Nel tentativo di sfuggire dalle autorità statunitensi e dal suo passato da stalker-serial killer, si trasferisce a Londra sotto la nuova identità di professore di letteratura. Qui, venendo a contatto con l’élite londinese, inizia a condurre una vita diversa da quella precedente. Questo lo farà evolvere verso un possibile processo di redenzione. In questo contesto, imbattendosi in diversi omicidi che non ha commesso, egli scopre la voglia di investigare e di trasformarsi in un detective.

Cosa attendere ancora?

Secondo alcune anticipazioni, nella seconda parte, in uscita il 9 marzo, troveremo un Joe sempre più diverso dalle prime 3 stagioni, che cercherà di adattarsi in questo nuovo ruolo.

Il prossimo 8 marzo, infine, sarà disponibile una docuserie di 3 episodi intitolata “Volo MH370“. Questa è dedicata alla scomparsa del volo 370 della Malaysia Airlines, avvenuta nel 2014. L’aereo, un Boeing 777-200ER, che trasportava 239 passeggeri e membri dell’equipaggio. Era diretto da Kuala Lumpur a Pechino, ma scomparve misteriosamente dai radar, dopo 38 minuti dal decollo, senza lasciare traccia. Nonostante anni di ricerche e scavi, il relitto non è stato ancora trovato. I passeggeri, che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella vita di parenti ed amici, sono tuttora dispersi. La docuserie si concentrerà sulla ricostruzione della vicenda e sulle indagini svolte. Anche sulle varie teorie avanzate nel corso degli anni e sulle testimonianze inedite dei familiari e degli amici delle vittime. Lo lo scopo è quello di avvicinarsi di più alla verità.