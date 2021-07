Il mondo digitale è in continua espansione ed esistono moltissime applicazioni e siti dov’è possibile vendere o comprare abiti, oggetti vari e persino mobili. Alcune di questi siti sono, tra l’altro, molto noti.

Come funzionano

Per vendere online è necessario iscriversi al sito interessato, mettendo alcune credenziali e creando un profilo. Molte danno la possibilità di accedere tramite profilo Facebook o Google per velocizzare questa pratica. Una volta creato un profilo basta aggiungere l’oggetto della vendita insieme ad una descrizione dettagliata, a delle foto ben visibili ed al prezzo.

È opportuno inserire nell’annuncio anche la modalità di consegna. Nel caso in cui fosse possibile il trasporto per mezzo di una spedizione, specificare quale che sia. Aggiungere poi il costo e la modalità di pagamento in cui si preferisce ricevere il denaro.

Se si verrà contattati da persone interessate, potrà iniziare una trattativa o si potrà concludere la vendita.

Ecco i siti e le applicazioni dove è possibile guadagnare vendendo oggetti inutilizzati

Certamente tra i più noti si trovano:

Subito

È un sito italiano molto noto e conosciuto dov’è possibile vendere molte tipologie di oggetti, quali: cellulari, abiti, bigiotteria, ma anche mobilia, case o appartamenti, auto e moto.

Ebay

Chi non conosce Ebay? Questo sito statunitense è conosciuto praticamente da chiunque. La sua particolarità è che su questo sito si trovano prodotti, sia nuovi che usati, provenienti da vari Paesi. È dunque possibile vendere oggetti anche all’estero.

Marketplace

Marketplace, su Facebook, consente di vendere ed acquistare molti prodotti creando semplici annunci. Si possono vendere, per esempio, prodotti fatti in casa, cibo, oggetti d’antiquariato, cucine e molto altro.

Ogni annuncio, su qualsiasi sito, deve essere approvato prima di risultare attivo e visibile. È inoltre opportuno ricordare che, per vendere più facilmente o velocemente, i vari siti offrono modalità “vetrina/in cima alla lista/in esposizione” che permettono un maggiore bacino d’utenza. Saranno dunque più facili da visionare per gli acquirenti. Ovviamente questi servizi sono a pagamento.

Ovviamente questi servizi sono a pagamento.

Ovviamente, però, questi sono solo alcune delle tantissime possibilità che si trovano sul web.