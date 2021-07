In giornate calde e afose l’unica cosa che desideriamo è il condizionatore o alla peggio il ventilatore. Ognuno di noi combatte il caldo come può e non sempre riesce, ad avere la meglio è sempre la calura che dobbiamo sopportare. Purtroppo il condizionatore e il ventilatore non possiamo portarli ovunque andiamo e allora dobbiamo trovare una soluzione alternativa.

La soluzione esiste da molti anni e sono state proprio le nostre nonne ad insegnarcelo e anche a tramandarcelo. Ci stiamo riferendo al ventaglio, piccolo oggetto che si può portare ovunque e che rinfresca le nostre giornate e serate estive.

Ecco un’idea fai da te per creare l’oggetto che rinfrescherà la nostra estate

Questo oggetto colorato, personalizzato e creato ormai con vari materiali è amato non solo dalle donne ma anche dagli uomini.

In pochi ci pensano veramente ma è possibile crearlo da soli senza spendere troppo e avere un oggetto fai da te unico e inimitabile.

Ecco i materiali che ci servono per creare l’oggetto che rinfrescherà l’estate

Per costruire il nostro ventaglio personalizzato abbiamo bisogno di:

foglio di legno da balsa. Le misure indicate sono a piacere, noi consigliamo 30×20;

un paio di fogli da disegno grandi e sottili. Utilizziamo una buona carta così da ottenere un buon ventaglio;

una listarella di legno di 2cm per 0,5/07 di spessore. Le possiamo acquistare in ferramenta e questi sono i più adatti perché sono flessibili e danno un effetto curvatura;

una vite dello spessore del ventaglio e un bullone per fissarla;

colla da carta o legno.

Procedimento

Prendiamo la listarella di legno e tagliamola due pezzi da 25 cm, levighiamo i bordi con la carta vetrata e successivamente mettiamoli in una bacinella. Questa deve contenere dell’acqua fredda lasciamoli a mollo per almeno 48 ore. Più staranno a mollo più l’effetto piegatura sarà migliore.

Adesso con il foglio di legno da balsa e il taglierino facciamo dei tagli di 25×1 cm. Tagliamo le listarelle così da ottenere una parte lunga 0,5cm e l’altra di almeno 1cm. La parte larga 1cm dev’essere di almeno 10cm, quella da 0,5cm invece di 12cm.

È un lavoro di dettaglio ma con un po’ di pazienza otterremo un ventaglio unico e fatto bene.

Con il compasso e tracciamo sul foglio un arco con raggio di 26 cm e sempre dallo stesso centro un altro raggio di 11 cm.

Tracciamo adesso dei segmenti con uguale distanza tra loro la larghezza dev’essere pari a quella della listarella.

Prima di incollare le stecche possiamo decorare il ventaglio con disegni o scritte, facciamolo adesso che la carta è ancora liscia.

Con un taglierino tagliamo il bordo interno ed esterno, pieghiamo il foglio e incolliamo le stecche. Adesso abbiamo ottenuto la base del ventaglio.

Fatto questo con il trapano creiamo in piccolo foro alla base e inseriamo la vite e il bullone che saldano definitivamente il ventaglio.

