Andare in pensione è il sogno di molti.

Dopo una vita passata a fare sacrifici e a lavorare, il periodo della pensione sembra proprio quello in cui molte persone ricominciano a vivere.

Certo, per molti italiani la pensione resta sempre un miraggio e le nuove generazioni ci arriveranno molto più tardi delle precedenti. Tuttavia, gli economisti ci dicono che anche nel periodo della pensione ci sono alcune scelte migliori da fare rispetto alle altre.

Spendere i soldi non è sempre una scelta facile e anche a 60 anni si dovrebbe fare attenzione alla spesa. Infatti, ecco i migliori modi per spendere al meglio i soldi una volta che arriva l’età della pensione.

Il parere di consulenti finanziari

Innanzitutto, chiariamo un concetto fondamentale. Secondo il grande economista Modigliani e altri, sarebbe buona norma arrivare alla pensione con un buon capitale risparmiato negli anni del lavoro attivo.

La pensione andrebbe così a coprire le cosiddette spese vive, mentre con il risparmio accumulato si possono affrontare gli imprevisti. Ancora meglio, se la pensione supera le spese vive si può continuare a risparmiare per ulteriori ed eventuali spese.

Tuttavia, entrando nell’ottica delle spese vive, tre consulenti finanziari hanno dato la loro opinione. Parliamo di Ted Jenkin, JB Bryan e Mark Woodward, che in molte interviste hanno consigliato alcune spese e detto di evitarne altre.

Ecco i migliori modi per spendere al meglio i soldi della pensione secondo gli esperti

Il primo consiglio è giunto completamente inaspettato: i tre hanno detto all’unisono di puntare sull’istruzione e di spenderci ancora dei soldi. Le nuove conoscenze e l’apprendimento di nuove abilità aiuta la mente a tenersi giovane, anche passati gli 80 anni.

In secondo luogo, una spesa fondamentale è quella in viaggi. Non tanto o solo viaggi di piacere, ma per andare a trovare le persone care come i figli e i nipoti che probabilmente vivono in altre città. Con il mercato del lavoro attuale è probabile che in molti si siano già trasferiti all’estero.

Inoltre, un aspetto da non trascurare è quello dell’attività fisica. Piscine e palestre dovrebbero essere il centro in cui almeno un’ora al giorno i pensionati passano il loro tempo.

Infine, gli esperti pongono anche l’attenzione su alcune scelte da evitare. In particolare, non dovremmo acquistare nuove auto, specialmente se costose e lussuose. Dovremmo evitare le spese in lotteria e dovremmo cercare di evitare di aiutare troppo famigliari già benestanti. Meglio la beneficienza.

Approfondimento

