Questo nuovo Gratta e Vinci appena arrivato in tabaccheria potrebbe garantire delle vincite interessanti e più probabili ai fortunati possessori

Il sogno di ogni italiano è quello di vincere, senza fatica, tanti soldi, per cambiare vita. Non importa come, anche se il Gratta e Vinci è, certamente, tra i preferiti. Basta una ricerca in rete per vedere come la gente cerchi quelli più fortunati e con una percentuale di vincita superiore al costo del tagliando.

Del resto, la facilità del gioco e la sua immediatezza convincono tanti a provare la fortuna. Chiaramente, in base al costo del biglietto, si avranno montepremi più o meno ricchi. C’è chi si accontenta, provando a comprare tagliandi economici e chi, invece, punta alla vera svolta, con quelli più cari. Attenzione, però, a non farsi prendere la mano e ad esagerare per non cadere vittima della ludopatia, che è problema molto grave.

Dal 3 febbraio, in tanti stanno provando la fortuna con questa nuova lotteria istantanea

ProiezionidiBorsa ha cercato di fare il punto su queste informazioni, provando a chiarire in che senso un Gratta e Vinci sia più vincente di altri. Si tratta di andare a vedere le probabilità di vincita, come indicate anche dalla stessa Agenzia Dogane e Monopoli e stilare una sorta di classifica dei concorsi. Ovviamente, dire che 1 biglietto su 10 è vincente, non vuol dire che comprandone un blocco da dieci si troverà sicuramente uno fortunato.

Dal 3 febbraio, è disponibile una nuova lotteria istantanea. Questo nuovo Gratta e Vinci appena arrivato si chiama Le Ricchezze di Eldorado e il costo del biglietto è di 3 euro. Come funziona? In alto a sinistra troviamo la sezione Numeri vincenti con due monete da grattare per scoprire quali numeri nasconda sotto. Sono quelli che ci potrebbero far vincere. A destra, ecco Simboli vincenti. Anche qui sotto troverete i due simboli che si spera di trovare poi nella griglia. A questo punto va grattata la griglia di gioco, suddivisa in dodici caselle, con sotto numeri e simboli nascosti e incrociare le dita.

Questo nuovo Gratta e Vinci appena arrivato in tabaccheria potrebbe garantire delle vincite interessanti e più probabili ai fortunati possessori

Come si vince? Se nella griglia troveremo, una o più volte, uno o più numeri vincenti e/o simboli vincenti, potremo controllare i premi corrispondenti guadagnati. Esiste anche la possibilità di aumentare la vincita con “Combinazione bonus” e “Moltiplicatore” che si trovano in basso se, per caso, i numeri e simboli grattati siano presenti nella griglia.

Arrivando alla parte più interessante, quella della probabilità di vincita, si scopre, dal sito ADM che sono in giro ben 9.924.505 biglietti vincenti su 34.800.000 biglietti a disposizione. Non solo. Ben 1 biglietto ogni 6,44 fa vincere premi superiori al costo della giocata, ovvero di 3 euro. Che è una delle percentuali più favorevoli tra quelle in circolazione. Il premio massimo è di 200mila euro. Si possono anche grattare biglietti vincenti da 10mila, mille, cinquecento euro e, via, via, fino a un minimo di 3 euro. Sempre, senza esagerare.