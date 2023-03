Ecco finalmente la Luna Piena del 7 marzo! Quanta fortuna per questi 2 segni zodiacali, è pazzesco!

Secondo l’oroscopo di marzo, la Luna Piena di oggi sarò particolarmente decisiva per le sorti di diversi segni dello zodiaco. Oltre ad essa, però, attenzione anche agli altri pianeti che non saranno da meno in termini di influenza. Vediamo insieme i segni che sicuramente trarranno giovamento da questi eventi astronomici.

Oggi, 7 marzo 2023, alzando gli occhi al cielo avremo finalmente la possibilità di ammirare la terza Luna Piena dell’anno. Essendo l’ultima dell’inverno, e quella che precede l’avvento della primavera, questa Luna Piena ha sempre avuto valenza simbolica molto potente. Fin dai tempi più antichi, infatti, è sempre stata associata ad un’idea di prosperità, rinascita e fertilità, fino a diventare oggetto di miti e leggende presso molti popoli del Mondo.

Ad esempio, per i nativi americani, la Luna di marzo veniva chiamata Luna del Lombrico, o dei Vermi, poiché segnava l’arrivo della primavera e la fine dell’inverno. Questo passaggio era certificato dallo scioglimento del ghiaccio dal terreno che, riscaldandosi, dava il via all’uscita dei vermi. Gli anglosassoni, invece, chiamavano questa Luna “Storm Moon“, quando, il tempo era brutto e “Rugg Moon“, quando invece era sereno. Grazie a questa distinzione, essi riuscivano a prevedere la qualità e la resa dei futuri raccolti.

Ecco finalmente la Luna Piena del 7 marzo! Fortuna in arrivo per il Cancro

Ai giorni nostri, il plenilunio di marzo rappresenta, invece, un buon motivo per iniziare le classiche “pulizie di primavera”. Non solo quelle in casa, ma anche alla mente, con il chiaro intento di rinnovare i buoni propositi dei prossimi mesi. Fra tutti i segni lo zodiaco, saranno essenzialmente 2 quelli che, secondo l’oroscopo, riceveranno molta fortuna dalla Luna e di movimenti degli altri pianeti in queste settimane. Vediamo quali sono.

Un segno che sicuramente godrà dei benefici della Luna Piena di marzo sarà il Cancro. Il plenilunio di marzo rappresenta, infatti, una buona occasione per cambiare alcuni aspetti nella propria routine e per migliorare sé stessi. Il 7 marzo, inoltre, sarà una data da incorniciare anche per via di Saturno che, essendo trigono con il Sole, infonderà parecchie energie positive.

Tutto questo avrà dei risvolti incredibili soprattutto sul lavoro. Infatti, in queste settimane bisognerà sicuramente spingere ed investire su tutti quei progetti in cantiere e che si desidera intraprendere da diverso tempo. Dal punto di vista dei sentimenti, i malumori lasceranno ben presto il posto all’emotività e all’empatia: due aspetti cruciali per un mantenere il rapporto di coppia ancor ben saldo. A facilitarvi in questo compito ci penserà Mercurio, pianeta della comunicazione per antonomasia, che da metà marzo in poi sarà lì a guidarvi.

Forza ed energie positive per i Pesci, ma non senza sforzi

Marzo sarà davvero speciale anche per i nati sotto il segno dei Pesci, e non solo per l’arrivo della Luna Piena. Molti pianeti, infatti, cambieranno segno proprio in questo periodo e porteranno ad una vera rivoluzione personale.

Come nel caso del Cancro, anche per i Pesci (segno della fantasia e della creatività) sarà forte l’influenza di Saturno (pianeta del rigore) che, proprio il 7 marzo, farà il suo ingresso nel segno. Nonostante per molti possa sembrare un’accoppiata in netto contrasto, in realtà la loro vicinanza sarà l’inizio di una stretta collaborazione, che durerà anche nei mesi successivi. La strada, tuttavia, non sarà di certo in discesa. Infatti, bisognerà lavorare molto su sé stessi e sulla propria autostima, per cercare di affrontare tutte le sfide quotidiane. E ci vorrà anche una buona dose di personalità nel rapporto con gli altri. Soprattutto con i propri partner, dunque, sarà fondamentale riaprire il dialogo e dimostrare la genuinità dei propri sentimenti. Solo rispettando queste priorità si riuscirà ad invertire la rotta, rispetto al mese passato, ed abbracciare la primavera con uno nuovo spirito. Quindi, ecco finalmente la Luna Piena del 7 marzo che tutti stavamo aspettando! L’augurio, comunque, è che possa portare un po’ di serenità a tutti quanti e non solo agli amici del Cancro e dei Pesci. Staremo a vedere!