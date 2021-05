In periodi di crisi ciò che non bisogna mai perdere è la speranza. Perché dalle crisi nascono nuove opportunità e parte la rinascita per nuovi percorsi e nuove mete.

Sicuramente la pandemia che stiamo vivendo ha messo molti di noi di fronte a delle difficoltà. Fra queste anche la perdita di lavoro, soprattutto per chi ha superato la soglia dei 40 anni.

In un nostro precedente articolo abbiamo sottolineato come sia possibile reinventarsi cambiando prospettiva rispetto al concetto di lavoro e considerare nuove opportunità. Ciò che si deve fare è sapersi reinventare aggiornando le proprie competenze.

Se da un lato si è perso qualcosa, dall’altro, per chi riesce a vedere nella crisi un’opportunità, si potrà rendere conto che il 2021 può offrire tanti percorsi lavorativi. Basta formarsi nel modo adeguato.

Secondo il Centro Europeo di Formazione (CORSICEF) in base alle nuove opportunità, i corsi professionalizzanti più ricercati sono i seguenti.

Il settore della medicina di base cerca segretari con competenze 4.0

Ecco finalmente i 3 corsi professionali più importanti e ricercati da molti per trovare velocemente lavoro nel 2021. Il primo è il corso per segretariato di studio medico 4.0.

Con la pandemia da Covid 19, il settore medico è stato messo sotto pressione e anche i medici di base fanno una gran fatica a rispondere a tutte le richieste dei propri pazienti. Per questa ragione il ruolo da segretario è diventato fondamentale perché dovrà essere in grado di svolgere tante mansioni.

Proprio per questo le sue competenze devono essere a 360°. Devono abbracciare, infatti, sia l’ambito sanitario che comunicativo per relazionarsi con i pazienti. Inoltre, devono avere anche competenze tecnologiche per usare il pc e aggiornare le pagine social dello studio medico. Soprattutto, però, sono fondamentali per questo lavoro le capacità organizzative e gestionali.

Diventare cuoco può essere una grande opportunità ma serve un certificato

Il secondo corso di formazione è quello per cuoco professionista nonostante oggi il settore della ristorazione sia in crisi.

Il motivo è che un bravo cuoco serve sempre e continuerà ad essere richiesto. Per questa ragione anche dopo i 40 anni è una professione da potere svolgere.

È importante però avere un attestato da inserire nel curriculum specie per quelli che non hanno un diploma alberghiero.

L’assistenza agli anziani e all’infanzia richiede specifiche competenze

Infine, al terzo posto ci sono i corsi per l’assistente all’infanzia o alla persona. È un lavoro che può essere svolto a qualsiasi età e oggi con la pandemia è un ambito lavorativo che è cresciuto molto.

Soprattutto per via delle difficoltà che molti genitori incontrano nel gestire i propri figli che sono costretti a stare a casa. Lo stesso vale con la gestione delle persone anziane.

Per questa ragione, tali figure professionali richiedono competenze specifiche con cui possono accudire sia i bambini che gli anziani. È importante fornire loro assistenza sia per quanto riguarda la saluta che la compagnia.

Alla base sono fondamentali competenze di carattere relazionale. In conclusione, ecco finalmente svelati i 3 corsi professionali più importanti e ricercati da molti per trovare velocemente lavoro nel 2021.